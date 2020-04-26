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26 квітня • оновлено в 07:10
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Вибух у Чорнобилі: правда иа міфи про найстрашнішу в історії аварію на АЕС

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34 роки тому, 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС – найбільша за всю історію аварія в атомній енергетиці. За даними українських дослідників, реальна кількість жертв вибуху в Чорнобилі може перевищувати 100 тисяч життів.

Страшна аварія на ЧАЕС досі залишається причиною появи різних міфів, багато з яких не мають нічого спільного з реальністю. Про найпопулярніші з них і про те, чому вони є безпідставними, розповість OBOZREVATEL.

Вибух у Чорнобилі

Вибух у Чорнобилі

wikipedia.org

Міф № 1. Аварія на ЧАЕС досі впливає на щитовидну залозу і є основною причиною раку

Вибух на АЕС в Чорнобилі в 1986 році дійсно завдав нищівного удару по здоров'ю людей. Особливо постраждали діти, ліквідатори й ті, хто жив у забруднених радіацією регіонах. В останніх, зокрема дітей, спостерігався дефіцит йоду. Їх щитовидна залоза абсорбувала радіоактивний йод з повітря та їжі.

Однак до групи ризику потрапили діти, народжені до травня-червня 1986 року. Загрози раку щитовидної залози через вибух у Чорнобилі для нинішніх дітей немає. Це пояснюється тим, що перша фаза розпаду йоду настає через сім днів, за два місяці він розпадається повністю.

Аварія в Чорнобилі: установка знаку "Заборонена зона"

Аварія в Чорнобилі: установка знаку "Заборонена зона"

wikipedia.org

Крім того, дуже часто у високій захворюваності на рак українці звинувачують Чорнобиль. Але, згідно зі статистикою, набагато частіше на рак хворіють ті, хто живе не в постраждалих від вибуху регіонах, а там, де розвинена хімічна промисловість. Виняток становлять ліквідатори, які отримали велику дозу радіації. У багатьох з них залежно від величини дози може проявитися стохастичний ефект – рак через опромінення, а також спадкові проблеми у дітей.

Міф № 2. Найбільше від аварії в Чорнобилі постраждала Україна

Найбільшої шкоди від катастрофи на ЧАЕС отримала не Україна, а Білорусь. Країна отримала 70% радіаційного забруднення, що послідувало після вибуху. Забруднення дісталося також Норвегії, Швеції, Фінляндії, Росії. Всього отримали дозу радіації понад 200 тисяч квадратних метрів.

Аварія на ЧАЕС

Аварія на ЧАЕС

Getty Images

Міф № 3: Генетичні наслідки Чорнобиля для людства жахливі

60 років докладних наукових досліджень всієї світової науки не виявили на людині будь-яких генетичних наслідків, спричинених радіацією. Тому розмови про генетичні наслідки аварії на ЧАЕС є не більше ніж популярним міфом.

Міф № 4: У зоні відчуження природа процвітає

В екосистемі Чорнобиля вчені дійсно виявили збільшення популяції деяких великих ссавців у сім разів. З чого вони зробили висновок, що людство, ймовірно, гірше впливає на тварин, ніж радіація. А The Guardian назвала Чорнобиль "раєм для дикого життя".

Зона відчуження ЧАЕС

Зона відчуження ЧАЕС

tsn.ua

Варто зазначити, що такі дослідження засновані на даних переписів і камер, які відстежують велику фауну, вовків, кабанів і диких коней. При цьому дані наводяться про кількість диких тварин, але не про їх здоров'я.

Дослідження біологів на невеликих тваринах – мишах і птахах – виявили в них часті мутації, фізичні деформації та скорочення популяції. А команда вчених з університету Техасу виявила більш високий, ніж очікувалося, рівень мутацій у гризунів, які постійно живуть в умовах радіаційного випромінювання в зоні Чорнобиля.

Зруйнований четвертий блок ЧАЕС

Зруйнований четвертий блок ЧАЕС

Getty Images

Міф № 5: Вибух у Чорнобилі став найгіршою ядерною катастрофою всіх часів

Незважаючи на те, що аварію в Чорнобилі часто називають найгіршою ядерною катастрофою всіх часів, були й інші ядерні події, які набагато більше забруднювали атмосферу шкідливими ізотопами.

Так, заводи з виробництва плутонію США і СРСР щодня викидали по 200 мільйонів кюрі радіоактивних відходів в навколишнє середовище.

До заборони ядерних випробувань в 1963 році всього було підірвано 520 ядерних бомб в атмосфері, що призвело до викиду мільярдів кюрі радіоактивних ізотопів.

Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС

Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС

wikipedia.org

Для порівняння, аварія на ЧАЕС спровокувала викид в атмосферу 45 мільйонів кюрі радіоактивного йоду, який викликає рак щитовидної залози в людей. А бомби США і СРСР в 1945-1962 роках викинули 20 мільярдів кюрі такого йоду.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Чорнобильська зона
Місце
Україна
Теги
СРСР Енергетика вибух Історія України Історія Екологія екологічна катастрофа аварія Чорнобильська АЕС
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