Переселенка з Донбасу залишилася на вулиці без речей і документів. Ексклюзив про постраждалих від вибуху в Києві

Під час вибуху будинку на Позняках у Києві позбулися житла не лише господарі квартир, а й орендарі. І якщо першим місцева влада обіцяє допомогу, то про наймачів не йдеться, людей навіть не ввели до списків постраждалих. Через це одну з квартиранток, переселенку з Донбасу, виселяють із гуртожитку.

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Перед вибухом майстер знімав лічильники

Валерія Шипуля, переселенка зі Сніжного Донецької області, з 2014 року жила в будинку на вулиці Крушельницької, 1/5, який вибухнув 20 червня. Разом із іншою дівчиною вони орендували трикімнатну квартиру.

Валерія Шипуля Facebook Валерії Шипулі

Дівчині пощастило: за 10 хвилин до НП вона поїхала на роботу. А ось її сусідка виявилася в епіцентрі вибуху.

"Ми жили на 9-му поверсі саме цього злощасного під'їзду. За кілька днів до трагедії, 16 червня, до нас прийшов газівник і зняв лічильник на перевірку. Це стосувалося всього під'їзду. Він хвилин 40 порпався, все ніяк не міг поставити заглушку, постійно газ затруював. Навіть залишив свою візитівку "про всяк випадок". Заглушка була такою підозрілою, що ми щоразу перекривали газовий стояк. Закип'ятили чайник – перекрили. Я чула від сусідів, що вони скаржилися на запах газу й викликали аварійку", – згадує Валерія.

"Коли рвонуло, сусідка була вдома. Вона виявилася заблокованою разом із іншими мешканцями, тому що сходів на 8-й поверх уже не було. Їх рятувальники виводили через інший під'їзд і дах. У паніці жінка навіть встигла набрати мобільний газівника і сказати: "У нас пів будинку вибухнуло, що робити?" Майстер відповів, що вона помилилася номером", – розповідає вона.

Наслідки вибуху на Позняках Ліга

Не ввели до списку постраждалих

Валерія ще з п'ятьма квартирантами, які також постраждали від вибуху, щодня ходить на збори мешканців. У пошкоджених квартирах у них залишилися особисті речі, гроші, документи. Вона живе у знайомих, а її сусідка – в гуртожитку, яке надали постраждалим. Але зараз її вже виселяють звідти.

"Нас не ввели в список постраждалих. Ми знімали квартиру як переселенці, платили тільки комунальні послуги, робили ремонт. Тепер я навіть не можу відновити паспорт і довідку переселенця. Тому що в списках постраждалих нас немає. Ми ставили питання владі, але нас не чують. Ми хочемо лише одного – щоб нас не ігнорували й налагодили діалог. Ми ж не просимо чогось надприродного", – обурюється Валерія.

Вона зазначає, що вибух під'їзду став для неї та інших квартирантів ще одним стресом, у Сніжному шість років тому пережила вибухи й обстріли. Зараз дехто з квартирантів навіть не може спати.

На місці вибуху будинку 112

Одна з квартиранток на 4 поверсі, мати двох дітей, після вибуху навіть не подумала збирати свої речі або документи. Жінка стукала в квартири сусідів і намагалася їм допомогти покинути небезпечне місце. Тепер жінка теж залишилася без допомоги влади.

У Київській адміністрації нам сказали, що про проблему квартирантів нещасливого будинку дізналися з соцмереж.

"Нехай ці люди зберуться, напишуть нам заяву, вкажуть усі свої дані, передадуть до міської та районних адміністрацій. Ми з ними зв'яжемося й будемо вирішувати питання, допоможемо", – пообіцяла радниця заступника міського голови Києва Юлія Грамотна.