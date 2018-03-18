Вибори Путіна в Криму: стало відомо, як заганяють людей голосувати

Щоб забезпечити високу явку виборців на так званих виборах президента РФ в анексованому Криму "влада" погрожує людям звільненням з роботи.

Як заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в коментарі "Крим.Реаліі", окупаційна влада підготувалася до того, щоб сфальсифікувати результати голосування.

"Їх зараз хвилює тільки один сегмент виборчої кампанії. Це явка на дільниці. Їх не хвилює, як люди будуть голосувати або навіть псувати ці бюлетені. Їм потрібна картинка хоча б більш-менш прийнятна, щоб вони її демонстрували всьому світу. І вони це будуть робити вранці 18 березня. У той же час всі люди, які не сприймають окупацію, а їх - більшість, вони зараз у великих роздумах, тому що є безпрецедентний тиск на людей і погрози звільненням з роботи", - стверджує Чубаров.

За його словами, 18 березня, як і 16 березня 2014 року (дата проведення невизнаного світом "референдуму" в Криму. - Ред.), "значна кількість людей буде перед вибором: зберегти гідність чи все ж схилити голову".

"Я знаю, що переважна більшість кримських татар схиляти голову не буде", - зазначив Чубаров.

Як повідомляв "Обозреватель", в Росії 17 березня в 22:00 за київським часом офіційно стартували президентські вибори. Завершиться голосування 18 березня, коли закриються останні дільниці в Калинінградській області.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив, що в Україні громадян РФ не допустять на дільниці для голосування на виборах президента.

До голосування допустять тільки осіб з дипломатичним статусом.