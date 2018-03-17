Вибори Путіна накриє гігантським астероїдом: в Росії паніка

У Росії запанікували через інформацію про наближення до Землі величезного астероїда 18 березня.

Росіяни на повному серйозі злякалися, що під час виборів Володимира Путіна їхній країні загрожує космічна небезпека.

Як виявилося, величезне небесне тіло вперше було виявлено 7 березня, і вчені зарахували його до групи навколоземних астероїдів - Аполлонов, чиї орбіти перетинають земну. Він має величину 26,4 км при діаметрі від 9 до 31 метра. Об'єкт обертається навколо Сонця за 532 дні, переміщаючись по орбіті в радіусі 1,28 а.о. За даними астрофізиків, в день виборів в РФ - 18 березеня о 06:30 космічне тіло виявиться близько нашої планети на вельми близькій відстані. Вчені очікують, що астероїд пролетить повз Землю, зі швидкістю 6 км/сек. Поки про небезпеку астрономи не повідомляють, чекаючи його друге "пришестя" 30 серпня 2021 року.

Як повідомляв "Обозреватель", гігантський астероїд наблизився до Землі 7 березня.