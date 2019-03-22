Вибори президента: українці визначилися, за кого голосуватимуть

Більшість українців визначилися, за якого кандидата вони віддадуть голос на майбутніх виборах президента.

Про це свідчать результати опитування на сайті OBOZREVATEL. Всього в інтерактиві взяли участь понад 24,6 тис. осіб.

"Ви вже визначилися, за кого будете голосувати 31 березня?" — на таке питання пропонувалося відповісти читачам видання.

Значна частина тих, хто проголосував (80%), обрали такий варіант відповіді: "Так, на 100%".

Значно менше респондентів (12%) зізналися, що ще не мають конкретного фаворита. "Ні, ще думаю", — відповіли вони.

4% читачів заявили, що не підуть голосувати взагалі.

2% сказали, що їхнього кандидата немає в списку претендентів на крісло президента України. Ще 2% вибрали відповідь: "Проголосую проти всіх".

Ілюстрація

Нагадаємо, бюлетень для виборів президента України в 2019 році стане найбільшим за всю історію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами свіжих досліджень, вибори в Україні, найімовірніше, пройдуть у два тури. Зараз же лідером електоральних симпатій залишається Володимир Зеленський, випереджаючи на 6% Юлію Тимошенко і Петра Порошенка.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, хто з кандидатів у президенти був "помічений" на підкупі виборців.

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