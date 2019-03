Вибори президента України: топ-чиновники попалися на порушенні закону

Посол Великобританії в Києві Джудіт Гоф, мер Житомира Сергій Сухомлин, голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич та лідер РПУ Олег Ляшко виклали в мережу фото з виборчим бюлетенем, що є порушенням українського закону.

Гоф опублікувала знімок у себе в Twitter. "Так, з 39 кандидатами виборчий бюлетень дійсно довгий", - написала вона.

Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections # Віборі2019 pic.twitter.com/7txkL8uTHh