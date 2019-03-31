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Вибори президента України: топ-чиновники попалися на порушенні закону

1.5тЧитати матеріал російською

Посол Великобританії в Києві Джудіт Гоф, мер Житомира Сергій Сухомлин, голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич та лідер РПУ Олег Ляшко виклали в мережу фото з виборчим бюлетенем, що є порушенням українського закону.

Гоф опублікувала знімок у себе в Twitter. "Так, з 39 кандидатами виборчий бюлетень дійсно довгий", - написала вона.

Зазначимо, що згідно зі статтею 7 українського закону про вибори, бюлетень є документом суворої звітності, і його не можна передавати стороннім.

Також з бюлетенями сфотографувалися мер Житомира Сергій Сухомлин і голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич, передає "Опора".

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Мер Житомира Сергій Сухомлин

Мер Житомира Сергій Сухомлин

zhitomir.info

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич

zhitomir.info

В "Опорі" відзначили, що прізвища кандидатів і позначки на фото розмиті, проте можна припустити, що коли було зроблено це фото, інші особи, які є на ділянці, могли побачити позначку, за кого Ігор Гундич віддав свій голос.

Також фото з бюлетенем виклав в мережу глава Радикальної партії Олег Ляшко.

Як заявив під час брифінгу в неділю радник глави Міністерства внутрішніх справ Іван Варченко, правоохоронці дадуть правову оцінку діям кандидата в президенти Олега Ляшко, який під час голосування продемонстрував журналістам власний заповнений бюлетень, передає " ДС ".

"Один з кандидатів на пост президента сьогодні зробив ту річ, яка так само може кваліфікуватися як та, що має ознаки кримінального злочину, а саме - теж розкрив таємницю голосування", - сказав представник МВС.

"Закон прямо забороняє демонстрацію виборчого бюлетеня в приміщенні для голосування, не в кабінці, де ви здійснюєте, а вже в приміщенні. Тобто розгортати бюлетень, показувати людям і розповідати "ось, як я проголосував", - цього робити не можна", - підкреслив Варченко.

Він зазначив, що законом прямо забороняється публічна демонстрація "пташки", написаної в бюлетені виборцем.

"Порушення цієї норми закону також може спричинити за собою відповідальність до трьох років позбавлення волі", - заявив радник глави МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на виборах президента України станом на 11:00 31 березня становила 16,33% без урахування виборчих дільниць за межами країни.

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Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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