Вибори президента України: Епіфаній видав важливе розпорядження

Предстоятель помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній розпорядився проводити в усіх храмах молитви про справедливі вибори президента.

Відповідне рішення з'явилося на сайті ПЦУ. Було опубліковано і текст самої молитви.

"У зв'язку з особливою відповідальністю, яка під час виборів президента України покладається на наш народ, з огляду на необхідність захистити державність України, єдність, громадський мир перед обличчям зовнішньої агресії і внутрішніх протистоянь, протягом наступних часів до завершення голосування за обрання глави держави благословляється за богослужіннями в храмах помісної Української Православної Церкви на літургіях після заамвонної молитви або під час молебню вимовляти таку молитву", – йдеться в розпорядженні.

Митрополит Епіфаній Facebook митрополита Епіфанія

Із огляду на практику періоду виборів президента України в 2004 р, митрополит вирішив включити зараз на відповідний період у потрійну ектенію особливе молитовне прохання: "Ще молимось, щоб Господь Бог дав нам дух розуму зробити справедливий вибір Глави держави української і помилував нас".

За словами владики, в неділі, 24 березня і 31 березня, в храмах після богослужіння буде зачитано звернення Священного Синоду ПЦУ з приводу майбутніх виборів.

Відзначимо, раніше президент України Петро Порошенко звернувся до Всеукраїнської Ради Церков із проханням закликати до проведення виборів без насильства і нагадав про наявну загрозу масштабного вторгнення з боку Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Синод новоствореної Православної церкви України закликав голосуючи на виборах враховувати, що українці вибирають верховного головнокомандувача.

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