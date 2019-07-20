Вибори в Раду зірвали в цілій країні: що сталося

У посольстві України в Індії були зіпсовані всі бюлетені для голосування на виборах до Верховної Ради в результаті використання неправильних печаток.

Про це повідомили в LB.ua, посилаючись на лист Міністерства закордонних справ України, який є у розпорядженні видання і яке отримали всі українські посольства за кордоном.

Стало відомо, що працівники диппредставництва проставили на бюлетенях печатки з виборів президента. "МЗС України попередив посольства про неприпустимість передачі виборчих дільниць з виборів депутатів до парламенту печаток виборчих дільниць з виборів президента – ці печатки повинні були бути повернуті в МЗС одразу після президентських виборів", – йдеться в повідомленні.

Бюлетень для голосування на виборах у Раду Корреспондент.net

Вказується також, що посли несуть персональну відповідальність за зрив підготовки до голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський низкою відповідних розпоряджень звільнив 11 послів України.

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