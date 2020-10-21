Вибори можуть значно погіршити ситуацію з коронавірусом в Україні

Сьогодні в Україні зафіксовано новий рекорд захворюваності на коронавірус. Кількість інфікованих за добу сягнула вже 6719 осіб. Кількість тих, хто занедужав, невпинно зростає впродовж останнього місяця.

Окрім рекорду щодо кількості хворих, є й інші, не менш сумні, статистичні дані. За минулу добу в Україні від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 141 особа. Це найбільший показник смертності від хвороби за весь час пандемії в Україні.

Разом зі збільшенням захворюваності, природно, збільшується й кількість охочих здати тест на коронавірус або тих, кого на тестування відправляють сімейні лікарі. До прикладу, за минулу добу зроблено майже 63 тисячі тестувань по всій країні. Із них майже 33 тисячі – методом ПЛР.

Під сухою статистикою треба розуміти величезні черги в комунальних поліклініках. Ось, наприклад, відео з однієї з комунальних поліклінік столиці. У черзі – велика кількість людей, охочих здати тест на COVID-19. Природно, засоби безпеки дотримані мінімально.

А вони ігноруються вже давно. Щоб переконатися в цьому, досить скористатися будь-яким міським видом громадського транспорту або відвідати супермаркет, що вже казати про ринки.

Однак є підстави вважати, що й ці показники применшені. Адже попереду вибори. Вводити жорсткий карантин чи тим паче переносити їхню дату – непопулярне рішення.

Розуміють небезпеку і у "Слузі народу". Зокрема, депутатка від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів через пандемію COVID-19.

За словами Грищенко, метою ухвалення цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему та забезпечення протидії поширенню COVID-19, епідемії грипу та ГРВІ, щоби знизити рівень загрози життю і здоров’ю населення.

Тим часом вибори відбудуться вже цієї неділі. І є висока ймовірність, що після черг, утворених на дільницях на нас чекає новий сплеск хвороби.

Найнебезпечнішим він виявиться для найбільш вразливої до недуги частини населення – пенсіонерів і людей віком 55+. Вони традиційно є найстійкішим електоратом і найслабшими пацієнтами, оскільки, як правило, вже мають супутні захворювання.