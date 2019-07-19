Вибори-2019: як не потрапити в халепу і коли будуть результати

Уже через декілька днів, 21 липня, в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори.

Українці оберуть новий склад Верховної Ради і великою мірою визначать політику країни на найближчі роки.

Що важливо знати перед голосуванням і як правильно зробити свій вибір – розбирався OBOZREVATEL.

Як і де голосувати

Голосування відбудеться у неділю, 21 липня. З 08:00 до 20:00 години. Кожен українець, який досяг 18-річного віку і має паспорт або інший документ, має повне право проголосувати на виборах. Реалізувати його він може на тій дільниці, в межах якої він зареєстрований.

Перевірити інформацію про реєстрацію ви можете тут, на сайті Державного реєстру виборців. Якщо ж ви з якихось причин не будете присутні за місцем реєстрації в день голосування, але вже перереєструвалися, то отримаєте лише один бюлетень. А саме – списки партій.

Повернемося до часу голосування. Важливо пам'ятати – ви маєте право зайти на дільницю до 20:00. Якщо "забігли в останню" хвилину і за вами зачинилися двері, члени комісії зобов'язані дати вам можливість спокійно і без поспіху проголосувати, а потім випустити з дільниці. Лише після того, як останній виборець вийде за межі місця голосування, комісія почне роботу з підрахунку голосів.

Якщо ж ви або ваш родич не маєте змоги фізично прийти на дільницю для голосування, то можете викликати членів комісії собі додому. А якщо внесені в список і до вас уже раніше приходили додому, щоб ви могли проголосувати, – нічого не робіть, члени комісії прийдуть і цього разу.

У тому випадку, якщо необхідність голосувати вдома з'явилася лише на цих виборах – заявку на голосування за місцем перебування потрібно подати до відділу реєстрації виборців до 20:00 п'ятниці, 19 липня.

Що взяти з собою

Перед тим, як іти на виборчу дільницю, важливо не забути документи. За нинішніми правилами, для голосування ви маєте показати члена цієї комісії: паспорт, військовий квиток (для військовослужбовців) або тимчасове посвідчення громадянина. Водійські права, біометричний паспорт для виїзду за межі України або будь-які інші документи не дають право голосу.

Що важливо знати про голосування

21 липня кожен українець обиратиме народних депутатів, які наступні 5 років будуть працювати у Верховній Раді. Нинішні вибори проходять за старою, вже звичною системою.

Під час голосування кожен українець отримає два бюлетені (крім тих, хто голосує не за місцем реєстрації). В одному бюлетені буде список кандидатів у мажоритарному окрузі. Там можуть бути самовисуванці й представники політичних партій.

Важливо не помилитися і уважно обирати свого кандидата. Технології двійників ніхто не відміняв, тому, якщо ви сумніваєтеся і бачите на бланку, скажімо, двох "Іванових", зверніть увагу на суб'єкт висування. Також допоможе дата народження, місце роботи кандидата. Ці дані теж вказуються у рядку для голосування.

У законі чітко не прописано, який саме знак повинен стояти навпроти прізвища кандидата. Умовно кажучи, ви можете проголосувати плюсом, галочкою, хрестиком або будь-яким іншим знаком.

Але краще не мудрувати і вказати зрозумілий для членів комісії знак. Водночас закреслювати інших кандидатів, писати будь-які образи в бюлетені не потрібно, бо його визнають недійсним. Аналогічний механізм діє і з другим бланком – із політичними партіями.

Бюлетень facebook.com/UACEC

Якщо з якої-небудь причини ви змінили свій вибір або зіпсували бюлетень, маєте повне право вимагати замінити його на інший. Члени комісії зобов'язані вам видати його повторно, але лише раз.

У кабінці для голосування будуть ручки, гроші на їхнє придбання передбачені бюджетом. До того ж, за бажанням, виборець може проголосувати і своєю власною ручкою абсолютно будь-якого кольору (чорна, синя, червона тощо).

Дивіться відео за темою:

Під час голосування ви повинні перебувати на самоті. Правда, члени комісії часто закривають очі, якщо виборець заходить із маленькою дитиною, але, якщо є можливість – її варто залишити поряд із кабінкою.

Після виходу підійдіть до виборчих урн і опустіть бюлетень. Фотографувати його (як і урну) заборонено. Важливо пам'ятати: ніхто і ніяк не дізнається, за кого ви віддали свій голос.

Якщо на місці голосування ви помітили незаконну агітацію, спробу фальсифікації, порушення ваших прав із боку членів комісії або хамське ставлення – ви завжди можете звернутися до офіційного спостерігача. Або ж одразу до співробітників поліції. Вони будуть чергувати біля кожної комісії.

facebook.com/UACEC

Якщо біля входу до дільниці ви їх не знайдете – завжди можете набрати поліцію за номером 102.

Коли будуть результати

Національний екзит-пол 21 липня проведуть три центри: Фонд "Демократичні ініціативи Ілька Кучеріва", КМІС і Центр Разумкова.

Попередні підсумки національного екзит-полу, виходячи з даних на 18:00, будуть озвучені на пресконференції після завершення голосування. Остаточні результати екзит-полу станом на 20:00 (закінчення голосування, закриття виборчих дільниць) стануть відомі 21 липня о 23:00.

Далі Центральна виборча комісія (ЦВК) зобов'язана підрахувати всі голоси і скласти протоколи до п'ятого серпня 2019 року. Офіційні результати виборів публікуються у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" не пізніше 9 серпня.

Нова Верховна Рада повинна зібратися на свою першу сесію не пізніше 9 вересня. На дебютному засіданні нового скликання новоспечені народні депутати складають присягу і отримають відповідні повноваження.

Усю свіжу й оперативну інформацію про хід голосування 21 липня і його підсумки ви зможете прочитати на OBOZREVATEL.

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