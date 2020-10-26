Виборчі комісії "відзначилися" на місцевих виборах в Україні: фото конфузів

Під час голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня сталося кілька конфузів. Так, на виборчих дільницях бюлетені зберігали в каструлі, сейф відкривали болгаркою, главу ОТГ вибирали з одного кандидата, спостерігач стрибав з вікна, а голосувати прийшов "Покемон Пікачу".

Із "сейфом" для бюлетенів із великої опечатаної каструлі "відзначилися" в Дніпрі, пише RegioNews. За словами голови дільничної виборчої комісії, у звичайний сейф вони просто не помістилися. Іншого сейфа не було, тому, щоб вийти з ситуації, на дільниці використовували те, що опинилося під рукою.

"Каструлі не горять, отже, вимоги до зберігання бюлетенів дотримані", – пожартували користувачі соцмереж.

Бюлетені зберігали в каструлі. regionews.ua

У Херсонській області члени виборчої комісії не змогли відкрити сейф, тому довелося викликати співробітників служби з надзвичайних ситуацій, щоб його розрізати, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Рятувальники обережно зробили це за допомогою болгарки. Через конфуз дільниця розпочала працювати із запізненням у 40 хвилин.

У селищі Стеблів, у Звенигородському районі Черкаської області, главу Стеблівської ОТ Г вибирали з одного-єдиного кандидата від партії "Слуга народу" – 58-річного Олексія Данильченка. Про курйозний випадок розповів аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок на своїй сторінці в Facebook.

"Коли навіть не знаєш, кого вибрати. Таке різноманіття кандидатів", – написав він.

Виборчий бюлетень. Денис Рибачок в Facebook

Проголосувати на місцевих виборах у Харкові на одну з дільниць прийшов виборець у костюмі Покемона Пікачу. Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "Труха Харків". На знімку не ясно, чоловік це чи жінка, оскільки людина стоїть спиною.

Виборець прийшов у костюмі Покемона Пікачу. Труха Харків

У Луцьку на виборчій дільниці спостерігач від партії "Сила і честь" вистрибнув у вікно після початку підрахунку голосів, повідомляють "Волинські новини".

Інцидент стався на дільниці, яка розташована на першому поверсі факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки близько 22:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Житомирі на місцевих виборах-2020 "креативно" підійшли до створення кабінок для голосування, зробивши їх із ганчірок, ширми для лялькового театру й килимів.