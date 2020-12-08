Вибірковий карантин в Україні – це злочин, потрібен продуманий локдаун, – інфекціоністка

Вибірковий карантин – це злочин, для покращення ситуації з коронавірусом Україні потрібен продуманий локдаун.

Про це в інтерв’ю "Цензор.нет" розповіла волонтерка, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко. Вона наголосила на тому, що в країні з початку пандемії не було жодного правильного карантинного заходу.

За її словами, в Україні був просто вибірковий карантин, "коли працює церква, переповнена парафіянами без засобів захисту, і водночас закрито школи й університети".

Так само зараз відкриті ресторани й закриті дитячі садочки, принаймні в Чернівецькій області, уточнила вона, працює Калинівській ринок – другий за величиною в Україні.

"Якщо закривати, то все. До того ж обов’язково продумати суто медичний транспорт. Бо я чула, що хочуть залишити громадський транспорт. Я тоді загалом не розумію, в чому сенс локдауну", – уточнила лікарка.

Від початку пандемії Кобевко відкрито розповідає в соцмережах про те, що насправді відбувається в обласній лікарні Чернівців. Її інформація часто не збігається зі звітами чиновників про ситуацію з коронавірусом в області.

На лікарку-інфекціоністку навіть подала заяву в поліцію нібито за брехню заступниця губернатора Чернівецької області Наталія Гусак, яка відповідає за медицину. Це сталося після того, як Кобевко розповіла про катастрофічну нестачу в лікарні кисню, а також про те, що пацієнти змушені приїжджати на лікування зі своїми балонами.

Раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України, підприємець Михайло Бродський порадив главі Офісу президента Андрію Єрмаку лікувати коронавірус (COVID-19) у лікарні Чернівців.

Він розмістив у Facebook посилання на інтерв'ю Кобевко, яка розповіла, що в медустанові немає у достатній кількості кисню, не вистачає ліків і навіть немає гарячої води.