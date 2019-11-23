"Вибачтеся, Зеленський!" Президент потрапив у скандал у річницю Голодомору

Президент України Володимир Зеленський отримав нову порцію критики в мережі. Цього разу через річницю Голодомору.

Користувач Олексій Захарченко висловив обурення тим, що в момент, коли Зеленський з дружиною приніс свічку до пам'ятника жертвам Голодомору, там було порожньо.

Він заявив, що ще вранці десятки людей принесли до пам'ятника кошики, лампадки і букети, які до моменту виступу президента зникли.

"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо ви прибрали всі лампадки і квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору? Закликаю вас вибачитися за неприпустимі і огидні дії вашої команди і протоколу! У демократичних європейських країнах за подібні "дії" вас би вже попросили піти..." – написав Захарченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня Володимир Зеленський потрапив у гучний скандал:

Головний рабин України Яків Дов Блайх на щорічному Марші пам'яті жертв Бабиного Яру заявив, що Зеленський першим серед українських президентів не взяв участі у публічних пам'ятних заходах у день річниці початку розстрілів.

Об'єднана єврейська громада підтримала Зеленського і висловила протест проти заяв Блайха, назвавши його заангажованою політичною фігурою із зіпсованою репутацією.

Пізніше в мережі з'явилися фото з Бабиного Яру із Зеленським у темних окулярах і квітами в руках, на яких помітили протиріччя.

Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що Зеленський відвідав меморіальний комплекс "Бабин Яр" як приватна особа.

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