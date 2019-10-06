"Вибачте, що не здохли!" Ветерани підірвали мережу потужним флешмобом проти "Слуги народу"

Ветерани АТО і ООС почали в мережі масштабний флешмоб через скандальну ініціативу народного депутата від "Слуги народу" Галини Третьякової щодо скасування пільг для більшості учасників війни на Донбасі.

Гаслом флешмобу Герої обрали слова "вибачте, що не здохли", які пишуть в сильних постах на своїх сторінках у Facebook. У них вони розповідають про реалії війни, яку їм довелося пережити, і засуджують цинічну пропозицію парламентарія.

Воїн ЗСУ "Еспресо"

"Каюсь, #вибачте_що_ми_не_здохли! У червні 2014 року пішов за "довгою гривнею". Вирішив трохи підзаробити грошенят, за державний рахунок по світу поїздити і своє матеріальне становище поліпшити! Знову ж два раби і гектари землі – це така вагома причина! Отримав від держави величезні кошти в листопаді 2014 року. Зарплату за 986 грн/місяць. Але які пригоди були!" – пише ветеран АТО Анатолій Віногородський.

"Особливо цікавим був атракціон "зелений коридор" і потім вихід з оточення. А як весело було мерзнути у листопаді2014-січні 2015 в Луганській області!!! І валятися в реанімації і шпиталі – це ж незабутня пригода за кошти платників податків! Мобілізація (до речі примусова) додала гостроти в зароблянні більших грошей в обороні Широкиного і нагородила інвалідністю", – із сарказмом додав захисник України.

Продовжуючи тролити Третьякову, він підкреслив, що побудова його стрімкої кар'єри полягала в проходженні шляху від штурмовика до командира батальйону спецпризначення всього за вісім місяців.

"А зараз дуже підло користуюся пільгами з оплати компослуг та іноді на метро їду безкоштовно. А, ні... То не як УБД, а як інвалід. Але все одно! Ось тепер не знаю – може, всі ці статки віднести тій тітоньці (голові комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народного депутата від партії "Слуга народу" Галині Третьяковій), яка таки мене туди не посилала? Як ви вважаєте? P.S. І мені і на х*р не потрібні були ваші пільги до війни, коли я був здоровий і з хорошою роботою", – обурився Герой.

Його підтримали й інші ветерани, які також поділилися своїми історіями про кровопролитну війну.

"Так, котики. У 15 я пішов продавати свою робочу силу. 2600 + 2600 за нуль. Оху*нно заробив", – обурюється Сергій Огородник.

"#вибачте_що_ми_не_здохли. Насправді – ні. Мені немає за що вибачатися. Я ще вас вас всіх, хто хотів би від мене здихатися, переживу. Цілую, люблю, до зустрічі", – пише Костя Чабала.

"Я щось ні х*ра не розумію з приводу цього флешмобу: "#вибачте, що ми не здохли"! Панове побратими, це що за х*рня? Ви за що і перед ким вибачаєтеся? Ми захистили і захищаємо нашу державу, і наша совість чиста, як роса на сонці! Ми не прогнулися, ми не зламалися, ми не продалися! Пропоную новий флешмоб #Мінсоцнах*р!" – обурився Андрій Масликов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третьякова заявила, що статус учасника бойових дій повинні отримувати не всі службовці, що побували на фронті, а пільги необхідно надавати тільки тим, які щось втратили на війні. При цьому, якщо людина свідомо пішла на контрактну службу – то це був її вибір.

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