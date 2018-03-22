"Вибачте мене": терорист пояснив, чому приїхав з Москви воювати за "ДНР"

На Донбасі українські військовослужбовці затримали терориста російсько-окупаційних військ.

Толкующего Романа Вікторовича спіймали на першій лінії оборони. Він є уродженцем Єнакієвого Донецької області 1979 року народження. Терорист не мав будь-яких політичних уподобань, повідомляє Військове телебачення України.

За зброю оператор-навідник взявся восени 2014-го в спробі заробити грошей, коли приїхав з Москви через відсутність роботи.

На відео терорист сам розповів, чому пішов воювати за т.зв. "ДНР" проти українських бійців.

"Я приїхав з Москви, а так на заводі працював. З Москви приїхав у 2014 році. Все закрилося тоді, не можна було заробити грошей... Я не думав, що воно все так надовго затягнеться. Та вже набридло, звичайно. Хочеться просто працювати. Звичайно, багато хто вже не хоче цим займатися. Це явний факт. Складайте зброю. Досить воювати. Скільки смертей... Всі ж люди: є хороші, є і погані. Вибачте мене", - зізнався терорист.

Як повідомляв "Обозреватель", терористи т.зв. "ДНР" посадили українського журналіста в "концтабір".