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24 вересня • оновлено в 02:03
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"Віагру підсипали": Азарова підняли на сміх через черговий жарт "із натяком"

2.2т Читати матеріал російською

Колишній прем'єр-міністр України часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров вирішив показати дотепність щодо членства в Європейському Союзі і нарвався на глузування в мережі.

Відповідний пост розмістив політик-втікач на своїй сторінці в Twitter.

"Великобританія щодня намагається вийти з Євросоюзу, а Україна туди увійти. Кругообіг єврочленів?" – написав Азаров.

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Азарова підняли на сміх через вульгарний жарт

Азарова підняли на сміх через вульгарний жарт

На його слова звернув увагу в своєму Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький.

"Азаров знову на своїй сторінці в Twitter про члени пише. Знову хтось із санітарів пожартував над старим і віагру в ранковий кефір підсипав!" – зіронізував він.

"Віагру підсипали": Азарова підняли на сміх через черговий жарт "із натяком"
"Віагру підсипали": Азарова підняли на сміх через черговий жарт "із натяком"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Азаров постав на пропагандистському телебаченні Росії експертом з української мови, чим насмішив мережу.

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Особи
Микола Азаров Олексій Голобуцький
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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