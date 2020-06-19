В среду было зафиксированно 758 случаев болезни коронавируса. Вчера было 829 случаев заболевания. За сутки в Украине еще 921 инфицированных коронавирусом. Статистика показывает негативную тенденцию. Для того, чтобы выявлять и локализовать очаги заболевания, а так же чтоб минимизировать распространение, необходимо делать массовое тестирование граждан. Это прямая рекомендация ВОЗ. Кроме того, после выявленного больного с COVID-19 необходимо тестировать весь круг его общения и возможных коммуникаций. В регионах с быстрым ростом заболевания необходимо вводить карантин и изоляцию, чтоб уменьшить распространение вируса.

Но ввести подобные меры крайне сложно. Из-за безответственных и некомпетентных действий у нас все еще недостаточно тестов. Хотя деньги на них в бюджете выделены. Нужно было Зеленскому меньше сказок рассказывать о 10 миллионах точных тестов, а закупать их. Но действия власти направлены на пиар, а не на решение проблем. Результат мы видим. А с карантином еще сложнее. После того, что президент Зеленский без маски, с Ермаком и толпой прислуги пил кофе в хмельницком в кафе, которое открыли, хотя был запрет на работу всех заведений общепита, и после позорной истории с рестораном "Велюр", власти будет тяжело объяснить гражданам, почему они должны пойти на строгий карантин, если Зеленскому и его окружению можно карантин игнорировать. "Ви зробили це разом", Володимир Зеленський.

Догадываюсь, что единственное, что осталось власти, так это возбудить ещё одно дело против Порошенко из-за того, что COVID-19 распространяется по его вине. И записать видосик. С их стороны это будет ожидаемо. А делать даже то, что я перечислил ранее в посте они не способны. Иначе бы уже делали.