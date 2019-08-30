"Ви зробили це разом!" Раді запропонували амністію для "Л/ДНР"

У Верховну Раду України внесли законопроект, який передбачає зняття відповідальності з осіб, причетних до підтримки терористів "Л/ДНР".

Як повідомляється на сайті парламенту, його ініціаторами стала група депутатів, більшість з яких балотувалися на виборах від "Опозиційного блоку". Документ був зареєстрований 29 серпня.

Він називається "Про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної відповідальності і покарання осіб-учасників подій на території Донецької, Луганської областей".

Скандальний законопроект на сайті Ради Скріншот відео

Скандальний законопроект викликав великий резонанс і обурення серед військових, волонтерів та активістів. Так, на цю законодавчу ініціативу відреагував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Навіть розуміючи, що це проект, відчуваєш справжню сутність цих упирів, яких малороси привели до Верховної Ради. Ці вороги живуть поруч з нами, ходять і їздять з нами у транспорті, сидять в кафе... Не може бути толерантності під час війни, хоча про що я... Де війна, а де вони, ті, хто їх привів до влади. Маріуполь російськими "Градами" крили, важка російська арта обстрілювала мирні міста, а вони за регіоналів бігли всі голосувати", – обурився захисник України.

Аналогічну думку висловив і відомий волонтер Тім Златкін, який також звинуватив українських виборців в тому, що внесення таких законопроектів до парламенту країни, що воює, стало можливим. "Ви зробили це разом!" – написав він у Facebook.

З жорсткою критикою проти цинічного законопроекту також виступив учасник АТО Мирослав Гай. "Кинули подачку у вигляді зняття недоторканності, створили хаос в Раді і тепер маємо ось таке... Медведчук анонсував у Страсбурзі плани Кремля, тепер бачимо їх реалізацію", – обурюється він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за підсумками голосування на позачергових виборах до Верховної Ради за 66 округом на Житомирщині в парламент пройшла Тетяна Грищенко від "Слуги народу".

Вона відома тим, що, спілкуючись з журналістом, засумнівалася в тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи. Скандальна нардеп має середню спеціальну освіту і тимчасово не працює.

В першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу одіозного Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського "Слуга народу". Раніше Грищенко співпрацювала з Партією регіонів і "Опозиційним блоком".

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