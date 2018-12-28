''Ви все втратите'': Епіфаній розповів, як Москва вставляла палиці в колеса Україні

Москва до останнього моменту переконувала архієпископів УПЦ Московського патріархату, що об'єднавчий Собор в Україні буде зірвано.

Про це в інтерв'ю ZIK розповів Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, зазначивши, що ніхто до кінця не вірив в об'єднання.

"На жаль, пропаганда і вплив Москви, як ми бачимо, діють. Їх переконували в тому, що не відбудеться об’єднання. Ніхто до кінця не вірив, що ми зуміємо на цьому соборі об’єднатися. В розум тих архієреїв вкладали: "Не їдьте на собор, бо там не буде успіху! Усі розсваряться, розійдуться, а ви все втратите", – уточнив він.

Епіфаній додав, що не звертав би уваги на пропаганду Москви, яка бачить все в своєму світі.

"Вона бачить усе в своєму світлі. Вони вважають, що в їх державі Російська православна церква – це певний підрозділ держави. В Україні цього не буде. Держава покликана сприяти тому, що церква була єдиною", – додав предстоятель ПЦУ.

За словами Епіфанія, процес переходу парафій УПЦ МП до новоствореної церкви буде тривалим. А Україна не зацікавлена у вузьких часових рамках.

"Якщо це буде відбуватися дуже швидко – а цього прагне Москва – будуть протистояння, непорозуміння, кровопролиття. Це вигідно Москві, тому ми не накладаємо конкретних часових меж, мовляв, протягом місяця-двох-трьох всі парафії Московського патріархату повинні бути в єдиній Українській церкві. Це неправильно, кожен повинен свідомо і добровільно зробити свій вибір", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 грудня об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія на пост предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

Митрополит розповів, що статус предстоятеля для нього є дуже відповідальним і тяжелім хрестом. Він також назвав умову для перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.