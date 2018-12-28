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''Ви все втратите'': Епіфаній розповів, як Москва вставляла палиці в колеса Україні

7.3тЧитати матеріал російською

Москва до останнього моменту переконувала архієпископів УПЦ Московського патріархату, що об'єднавчий Собор в Україні буде зірвано.

Про це в інтерв'ю ZIK розповів Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, зазначивши, що ніхто до кінця не вірив в об'єднання.

"На жаль, пропаганда і вплив Москви, як ми бачимо, діють. Їх переконували в тому, що не відбудеться об’єднання. Ніхто до кінця не вірив, що ми зуміємо на цьому соборі об’єднатися. В розум тих архієреїв вкладали: "Не їдьте на собор, бо там не буде успіху! Усі розсваряться, розійдуться, а ви все втратите", – уточнив він.

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Епіфаній додав, що не звертав би уваги на пропаганду Москви, яка бачить все в своєму світі.

"Вона бачить усе в своєму світлі. Вони вважають, що в їх державі Російська православна церква – це певний підрозділ держави. В Україні цього не буде. Держава покликана сприяти тому, що церква була єдиною", – додав предстоятель ПЦУ.

За словами Епіфанія, процес переходу парафій УПЦ МП до новоствореної церкви буде тривалим. А Україна не зацікавлена у вузьких часових рамках.

"Якщо це буде відбуватися дуже швидко – а цього прагне Москва – будуть протистояння, непорозуміння, кровопролиття. Це вигідно Москві, тому ми не накладаємо конкретних часових меж, мовляв, протягом місяця-двох-трьох всі парафії Московського патріархату повинні бути в єдиній Українській церкві. Це неправильно, кожен повинен свідомо і добровільно зробити свій вибір", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 грудня об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія на пост предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

Митрополит розповів, що статус предстоятеля для нього є дуже відповідальним і тяжелім хрестом. Він також назвав умову для перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Незалежність УПЦросійська пропаганда
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
єдина церкваУПЦ МП
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Ты, поп ряженый! Пройди сначала генетическую экспертизу и докажи людям, что ты не сын и не внук Филарета. Затем, твоя хиротония должна быть от "правильного архиерея", а крещение - от "правильного попа". Иначе вся ваша "церковь" - семейный подряд аферистов, цирк и бутафория. Ты знал куда прешься, что КП - не законна и не признана, но пошел по легкому пути. Это даже Варфоломей изменить не может "задним числом". Покажи свои поздравления от Предстоятелей поместных Церквей? Где они? Кто тебя считает за попа кроме Порошенка? И такие как ты пытаются учить нас "спасать души".
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
- Епифаний, а хде Томас ? Пока видно, только автофикалии ...
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А що цэ за Епифания?
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Алексей Смирнов, дрочи на путена ещё 20 лет.
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