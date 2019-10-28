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28 жовтня • оновлено в 10:49
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"Ви стояли з плакатами, що я – х**ло!" З'явилося нове відео розмови Зеленського з добровольцями у Золотому

10.7т Читати матеріал російською

Миколаївський журналіст Олег Деренюга опублікував повне відео гучної розмови президента України Володимира Зеленського з українськими військовими у прифронтовому Золотому на Донбасі, під час якої відбулася перепалка з ексбійцем полку "Азов" Денисом Янтарем і активістами "Нацкорпусу".

Він також знімав спілкування головнокомандувача з військовослужбовцями про розведення військ. Ексклюзивний ролик викладений на каналі "НикВести HD" у YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами журналіста, на відео видно, як активісти "підставили Зеленського у Золотому". Так, спершу спілкування відбувається у спокійному тоні, а потім президент зривається і переходить на крик.

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"Спочатку вони годину з ним ганяли чаї біля багаття, плавно перейшовши з "ви" на "ти", до того ж президент сам їм говорить: "Давайте на ти!" А потім уже в самому кінці, коли він ішов, підбігли й зняли відео, де попросили підписати з ними меморандум. Здивований Зеленський прямо відповідає: "З ким меморандум? З тобою?". Бо він цілу годину перед цим душевно з ними спілкувався", – прокоментував Деренюга.

Зеленський під час візиту на Донбас

Зеленський під час візиту на Донбас

Скрін відео

Також на відзнятих фрагментах можна почути слова президента про те, що він добре пам'ятає висловлювання добровольців про нього, які лунали ще на марші проти капітуляції у Києві.

"А коли, хлопці, ви стояли на площі, куди ви вийшли не за гроші, а серед вас (я ж можу узагальнити) стояли з плакатами мене – геть або я х**ло. Я до чого, і це дивилися росіяни, і це теж ганьба. Ми всі робимо помилки", – сказав Зеленський.

Зазначимо, що в неділю, 27 жовтня, президент опублікував начебто повне відео своєї розмови з добровольцями у Золотому. Але, як виявилося, воно триває всього 23 хвилини 54 секунди, тоді як те, що зібрав журналіст Дерлюга, довше – 35 хвилин 20 секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ООС "Азов" Нацкорпус
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Мир Миру
Мир Миру
Хіба поліція не має відеозйомки тих, хто тримав плакати або кричав особисті образи на адресу Зеленського? Штрафуйте винних.
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
верховный гoвнoкoмaндyющий))0
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Президент, который не лох, а поц.
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