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30 грудня • оновлено в 09:15
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Ви сміливі тільки у себе вдома, покричали, пішли різати олів’є і забули

2.6т

П’ять років йшли суди по вбивцям Небесної Сотні, хто ходив на ці суди та підтримував родичей загиблих??? Одиниці! Сьгодні кричите, що немає правосуддя, жалієте матерів розстріляних, а коли вони потребували народної підтримки всі ці роки, Ви де були?? Моє питання не стосується тих, хто був на війні. На суди приходили родичі та друзі, одиниці активістів, пости і коментарі були також одиничними, а зараз згадали?? Це лицемірство! Таке саме відбувається на судах, де знущаються з військових та волонтерів. Туди приходять побратими, рідні та друзі, чому Ви всі, хто волає в коментарях, не приходите підтримувати тих, за кого Ви кричите в інтернеті??? Тому, що всі сміливі тільки в себе вдома, два дні покричали, на третій день пішли різати олів’є та забули.

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Нехай хтось зробить, тільки не Ви! Беркутівці - вбивці, чому за п`ять років їх не осудили??? Ніхто з нас, хто хоче повернення хлопців з полону, не підтримує вбивць, не смійте лити бруд на тих, в кого інша думка, ми думаємо про живих, поки що живих. Катованих, які знаходяться в жахливих умовах, з відбитими зубами та органами, це дійсно жах, хто знає і бачив тих, хто повернувся з полону.

Чого Ви ділити матерів хлопців, які загинули на Майдані і матерів, котрі роками чекають своїх дітей з полону?? Вони всі страждають! Знову влаштували інтернетні бої, а що в реалії? Хто з Вас поїхав підтримати активістів, щоб не випустили беркутню, хто?? Треба думати про живих і повертати їх додому, поки вони не стали ще однією сотнею.

Щодо мене, я вже звикла, що в мене плюють свої ж, коли моя думка інша. Плюйте, але я відверто кажу, що в мене на серці і все тут.

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Теми
Розстріли на Майдані Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
новини військовополонені
Джерело
Джерело: Facebook Наталі Юсупової
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
В чем проблемо?. Мало xoxлов на майдане завалили? Еще охота?
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Питон Каа
Питон Каа
Смешно наблюдать за тем, как ругаются между собой скакуасы, когда каждый из них пытается показать себя самым свидомым среди других свидомитов. Эта территория (не страна) еще долго не выберется из хаоса, пока кто-нибудь извне не наведет порядок в этом "Гуляй Поле", так как скакуасы не способны к созданию государственности (доказано многовековой историей этих бедолаг) и хорошо бы, чтобы это была не Россия. Хватит.
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