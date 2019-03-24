"Ви провокуєте насильника": український підручник потрапив у гучний скандал

В Україні розгорівся скандал навколо підручника за 8 клас "Основи здоров'я" автора Івана Беха, в якому є глава про сексуальне виховання.

Відповідні знімки опублікувала глава правління Громадської організації "ВІСь" у Вінниці Світлана Дубина на своїй сторінці в Facebook. Матеріал прислала мама однієї з учениць.

"Люди! Ви цей підручник бачили? Лілія Гриневич (міністр освіти і науки. – Ред.), це що таке", – запитала Дубина.

Так, на одній зі сторінок було дано визначення "віктимні речі", "віктимні жести" і "віктимна поведінка". Автори описували, що сильно коротка спідниця і яскравий макіяж можуть "створити про вас помилкове враження і спровокувати ґвалтівника". Флірт, погляди і торкання можуть створити враження, що "ви не проти інтимних стосунків".

"Віктимна поведінка – їздити "автостопом", підтримувати бесіду з малознайомими і нетверезими людьми, приймати запрошення прогулятися в парку або зайти до когось додому, коли там більше нікого немає, брати від незнайомих або малознайомих людей гроші або подарунки", – йдеться в одному з пунктів.

У коментарях бурхливо відреагували на такі матеріали в підручнику. "Прямо зі школи готують перекручене уявлення про світ і віктимблеймінг", "Жах, хто до цього додумався, що це за книга", "Що це, назад в Росію?" – обурилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже неодноразово спалахували скандали з приводу дитячих підручників. Наприклад, в листопаді в мережі бурхливо обговорювали рекомендований Міносвіти підручник літератури для 11-го класу. У книгу включили розповідь з описом гомосексуальних зв'язків.

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