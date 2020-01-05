"Ви переможець!" Як Хакамада прогнулася перед Путіним за окупацію Криму: спливло відео

Російська опозиціонерка і політик Ірина Хакамада, яка планувала виступити в Києві, підтримувала анексію Криму і агресію РФ в Україні в 2014 році.

Після того, візит Хакамади в Україні було скасовано, в мережі згадали відео, як вона розсипалася в компліментах главі РФ Володимиру Путіну.

"Ви переможець! Ви провели операцію без єдиного пострілу. Крим завжди потребував російської самоідентифікації. Я вважаю, що війну починали не ми", – говорила Хакамада.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Хакамада радила Україні підтримати ідею президента Чехії Мілоша Земана, який заявив про можливість фінансової компенсації Києву за анексований Крим.

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