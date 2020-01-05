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6 січня • оновлено в 01:06
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"Ви переможець!" Як Хакамада прогнулася перед Путіним за окупацію Криму: спливло відео

2.5т
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Російська опозиціонерка і політик Ірина Хакамада, яка планувала виступити в Києві, підтримувала анексію Криму і агресію РФ в Україні в 2014 році.

Після того, візит Хакамади в Україні було скасовано, в мережі згадали відео, як вона розсипалася в компліментах главі РФ Володимиру Путіну.

"Ви переможець! Ви провели операцію без єдиного пострілу. Крим завжди потребував російської самоідентифікації. Я вважаю, що війну починали не ми", – говорила Хакамада.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Хакамада радила Україні підтримати ідею президента Чехії Мілоша Земана, який заявив про можливість фінансової компенсації Києву за анексований Крим.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Ірина Хакамада
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Терпеть не могу Хакамаду, но тут я с ней согласна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, не надо рассказывать вместо меня, о чем я думаю.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иванова Елена, ну вы же пришли, читаете
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0
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Красивая операция. Весь мир помнит, как трусливые рагули без единого выстрела сдали Крым, и как при виде русских солдат продажные вукраинцы драпали из Крыма в обдристанных шароварах.
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6
1
Он Алекс
Он Алекс
Клим Чугункин, ахаха, всплыл немытый, шо там у тебя ? Опять таблетки закончились ? Красивая операция зелёные человечки прятались за юбками гражданских ? Так вы чешете что вас там не было ? Или ложь ?
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