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3 травня • оновлено в 23:19
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"Ви не встигнете попередити!" Лікарка пояснила небезпеку зараження COVID-19 на дитячому майданчику

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Батьки не в змозі попередити зараження дитини коронавірусом на дитячому майданчику.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікарка-педіатриня Ганна Горбань. "Діти торкаються руками за все, що тільки можна, торкаються обличчя. Менша вікова група не проти все це ще й полизати. Ви не встигнете це попередити", – запевнила вона.

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"Предмети, які знаходяться навколо нас, зберігають вірус досить довгий час, особливо це стосується металевих і пластикових предметів. Тому, коли ви йдете на дитячий майданчик, і там нікого немає, ви не знаєте, хто був на цьому майданчику до вас і скільки часу пройшло. Це відстежити неможливо", – пояснила лікарка.

"Тому загальна рекомендація під час карантину – сидіти вдома. У домашніх умовах все контролюється", – підкреслила вона.

Лікарка пояснила небезпеку зараження COVID-19 на дитячому майданчику

Лікарка пояснила небезпеку зараження COVID-19 на дитячому майданчику

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені назвали найбільш розповсюджені симптоми коронавірусу у дітей. дітей переважно страждають верхні дихальні шляхи (ніс, рот, горло), тому у них проявляються симптоми застуди, вірус не опускається в нижні дихальні шляхи", – розповів консультант-педіатр з Саутгемптонського університету Грем Робертс.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
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Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А деяким пофіг. Може ще настрогають?
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