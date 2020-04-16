"Ви не воскреснете!" Комаровський потужно звернувся до українців через Великдень

Лікар Євген Комаровський закликає людей на святкування Великодня в неділю, 19 квітня, відмовитися від масових відзначень і походів до церкви, що не наражати себе на ризик захворіти і поширювати коронавірус.

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Інакше це може обернуться трагічними наслідками, попередив відомий лікар у своєму відеоролику, опублікованому на YouTube (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"Великдень – це таке свято, з яким у кожного свої асоціації, свої враження. А для мене Великдень, перш за все сім'я. У цей день приходять найближчі друзі, приходять діти і внуки, це такий шикарний і веселий день. І мені так неприємно , що в цьому році цього не станеться. Але я не можу цього собі дозволити", – каже Комаровський.

Доктор зазначив, що він сам є в групі ризику, і може не перенести хворобу.

"Я вже в досить дорослому віці, у мене зіпсовані роботою в реанімаційному відділенні легкі, у мене не зовсім нормально артеріальний тиск, і я однозначно в групі ризику. Я хочу обійняти і поцілувати своїх дітей і онуків, але я прекрасно розумію, що якщо я захворію, у мене немає ніяк їх шансів перетворитися в Ісуса Христа. Я не воскресну. І мої рідні залишаться без мене", – сказав лікар.

Віруючих закликають не ходити до церкви на Великдень через коронавірус

Він закликає людей подумати про те, що в разі захворювання, їм може не вистачити місця в лікарні, або апаратів ШВЛ, а лікуватися всім доведеться за свій рахунок.

Комаровський каже, щоб не було погіршення ситуації, краще на Великдень залишитися вдома.

"Бог вас почує і в масці, і без маски, якщо ви щиро і хочете добра собі і своїм близьким. Невже ви вірите в те, що велике Христове воскресіння і ставлення до цієї благої вісті змінюється від того, де ви знаходитесь в цей день?", – запитує він.

"Христос воскресне незалежно від того, де ви будете в цей момент перебуває. Будь ласка, не затьмарюйте таке світле свято можливістю захворіти, чи не затьмарюйте його неадекватним ризиком захворіти і поширити інфекцію. Будь ласка, побудьте вдома, нехай це буде таке останнім пасхальну неділю в вашому житті. А з коронавірусом ми обов'язково розберемося", – заявив Комаровський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , президент Володимир Зеленський закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, так як масове скупчення людей під час богослужінь створює ідеальне середовище для поширення коронавируса.

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