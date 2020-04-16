"Ви не воскреснете!" Комаровський потужно звернувся до українців через Великдень

Лікар Євген Комаровський закликає людей на святкування Великодня в неділю, 19 квітня, відмовитися від масових відзначень і походів до церкви, що не наражати себе на ризик захворіти і поширювати коронавірус.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Інакше це може обернуться трагічними наслідками, попередив відомий лікар у своєму відеоролику, опублікованому на YouTube (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).
"Великдень – це таке свято, з яким у кожного свої асоціації, свої враження. А для мене Великдень, перш за все сім'я. У цей день приходять найближчі друзі, приходять діти і внуки, це такий шикарний і веселий день. І мені так неприємно , що в цьому році цього не станеться. Але я не можу цього собі дозволити", – каже Комаровський.
Доктор зазначив, що він сам є в групі ризику, і може не перенести хворобу.
"Я вже в досить дорослому віці, у мене зіпсовані роботою в реанімаційному відділенні легкі, у мене не зовсім нормально артеріальний тиск, і я однозначно в групі ризику. Я хочу обійняти і поцілувати своїх дітей і онуків, але я прекрасно розумію, що якщо я захворію, у мене немає ніяк їх шансів перетворитися в Ісуса Христа. Я не воскресну. І мої рідні залишаться без мене", – сказав лікар.
Віруючих закликають не ходити до церкви на Великдень через коронавірус
Він закликає людей подумати про те, що в разі захворювання, їм може не вистачити місця в лікарні, або апаратів ШВЛ, а лікуватися всім доведеться за свій рахунок.
Комаровський каже, щоб не було погіршення ситуації, краще на Великдень залишитися вдома.
"Бог вас почує і в масці, і без маски, якщо ви щиро і хочете добра собі і своїм близьким. Невже ви вірите в те, що велике Христове воскресіння і ставлення до цієї благої вісті змінюється від того, де ви знаходитесь в цей день?", – запитує він.
"Христос воскресне незалежно від того, де ви будете в цей момент перебуває. Будь ласка, не затьмарюйте таке світле свято можливістю захворіти, чи не затьмарюйте його неадекватним ризиком захворіти і поширити інфекцію. Будь ласка, побудьте вдома, нехай це буде таке останнім пасхальну неділю в вашому житті. А з коронавірусом ми обов'язково розберемося", – заявив Комаровський.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , президент Володимир Зеленський закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, так як масове скупчення людей під час богослужінь створює ідеальне середовище для поширення коронавируса.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".