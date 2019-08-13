"Ви не корисні державі!" На Житомирщині чиновник звільнився після розбірок із Зеленським

Керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Куринський звільнився "за згодою сторін" після зауважень президента Володимира Зеленського.

Відповідна заява з'явилася на сторінці Куринського в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, під час наради щодо незаконного видобутку бурштину Зеленський наказав йому звільнитися. Президент заявив, що за його даними, чиновник – один із членів схеми. У відповідь Куринський заявив, що це наклеп.

Андрій Куринський person.org.ua

Заява Куринського Facebook Андрія Куринського

"Дуже хочете працювати? Ви не корисні державі! Ви можете піти пошукати іншу роботу? Можете самі звільнитися?" – сказав Зеленський.

Куринський запитав: "Коли треба?". "Коли треба? Треба 5 років тому, я вже це зрозумів. Тому треба, якщо можна, завтра. Можна? Так. Дякую вам", – відповів президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня Зеленський приїхав до Олевська Житомирської області з робочою поїздкою з приводу незаконного видобутку бурштину. Він публічно присоромив місцевих чиновників.

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