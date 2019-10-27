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27 жовтня • оновлено в 12:00
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"Ви називали мою країну "повією"!" Соколова підірвала мережу зверненням до Зеленського

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Журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського після його скандальної розмови з добровольцями в зоні розведення військ на Донбасі.

"Спочатку ви називали мою країну "повією" в своїх жартах! Потім ви узгодили підписання угоди, яка може змусити мою країну капітулювати! Тепер ви хамите тим, хто захищав наш і ваш, до речі, зад всі ці 5 років війни! Доки мені буде соромно за вас, Володимире Олександровичу?" – заявила журналістка.

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"Я дуже вам не раджу лаятися з тими людьми, які на даний момент є авторитетами нації, з людьми, які мають найбільшу цінність для кожного українця. Військові вам цього не пробачать. Думай...те, Володимире Зеленський", – додала Соколова.

Відео отримало великий резонанс – станом на 12:00 27 жовтня його подивилися майже півмільйона користувачів. Ролик зібрав 33 тис. лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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