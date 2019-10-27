"Ви називали мою країну "повією"!" Соколова підірвала мережу зверненням до Зеленського

Журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського після його скандальної розмови з добровольцями в зоні розведення військ на Донбасі.

"Спочатку ви називали мою країну "повією" в своїх жартах! Потім ви узгодили підписання угоди, яка може змусити мою країну капітулювати! Тепер ви хамите тим, хто захищав наш і ваш, до речі, зад всі ці 5 років війни! Доки мені буде соромно за вас, Володимире Олександровичу?" – заявила журналістка.

"Я дуже вам не раджу лаятися з тими людьми, які на даний момент є авторитетами нації, з людьми, які мають найбільшу цінність для кожного українця. Військові вам цього не пробачать. Думай...те, Володимире Зеленський", – додала Соколова.

Відео отримало великий резонанс – станом на 12:00 27 жовтня його подивилися майже півмільйона користувачів. Ролик зібрав 33 тис. лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент Володимир Зеленський вступив у суперечку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

На скандал у Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато і підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар.

Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться в Золотому.

У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі перебувають у Золотому нелегально і порушують закон.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!