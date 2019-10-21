Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Ви мали позу 69!" Скрипін прокоментував скандал з "Кварталом" та хором Верьовки

2.5т Читати матеріал російською

Відомий журналіст Роман Скрипін назвав студію "Квартал 95" - "Кварталом 69" через скандальний виступ за участю хору імені Верьовки про підпал будинку Валерії Гонтаревої.

Запис з’явився на його Facebook-сторінці. Згодом у telegram-каналі він пояснив свої допис.

"Верьовка. Це і прізвище і вирок. Маю дати пояснення щодо свого посту про "Квартал 69". Що таке 69? Це поза. В сексі - фізично хтось комусь щось. Але взаємно. Так і оказія з цим хором ім. Верьовки й "Кварталом". Я не хочу нікого ображати чи наступати на старі мозолі: ви один одному зробили приємно. Або не дуже. Але точно ви мали позу 69", - написав Скрипін.

Скрипін прокоментував скандал з "Кварталом" і хором Верьовки

Скрипін прокоментував скандал з "Кварталом" і хором Верьовки

Новини
Скандал з Гонтаревою і "95 кварталом": в хорі Верьовки зробили першу заяву

Він додав, що телевізор не переглядає і міряє час іншими категоріями.

"Я відсутній у перегляді телевізора, і я відсутній на комсомольских зборах для засудження перегляду телевізора. Я трошки вже далі ніж далі. Я не їду з вами в одному вагоні. Я міряю час і відстані іншими категоріями. Хор імені Верьовки вже відспівав на моїх поминках", - зазначив Скрипін.

"Ви мали позу 69!" Скрипін прокоментував скандал з "Кварталом" та хором Верьовки

telegram-канал Романа Скрипіна

Як писав OBOZREVATEL, гумористи студії "Квартал 95" в новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексглави НБУ Валерія Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Роман Скрипін Валерія Гонтарева
Тег
95 Квартал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
5
Цікаво
10
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel