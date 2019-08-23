"Ви і є наш прапор": Соколову зворушив вчинок воїна ЗСУ

Воїн Збройних сил України Дмитро Рижков подарував свій орден "За мужність" ІІІ ступеня українській журналістці Яніні Соколовій.

Його вчинок глибоко зворушив її, і телеведуча опублікувала на своїй сторінці у Facebook проникливий пост зі словами подяки до українських захисників.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

"Тут повинен був бути пост про прапор. Але сьогодні я отримала ось це. Плачу. Не від гордості, що військовий віддав мені свою нагороду. Ні. Я не гідна її. Я плачу від того, що живу в країні, де є стільки мужніх і відважних. Чесних і справедливих. Наші воїни і є прапор. Символ нації", – написала Соколова.

Водночас засмутилася через той факт, що українці не цінують належним чином тих, хто щодня ризикує життям заради них. Журналістка нагадала співвітчизникам про те, що війна триває, і закликала прийти підтримати своїх Героїв на Марш Захисників України 24 серпня.

"Скажіть тим воїнам, яких побачите на вулиці: "Завдяки тобі", відвідайте військові шпиталі. Допомагайте волонтерам. Розповідайте своїм дітям, хто дбає про їхній сон. Щоб вони знали і цінували українську історію і національну ідею. Робіть все можливе для того, щоб незалежно від того, хто при владі, ми точно розуміли – хто Герой, а хто антигерой", – звернулася Соколова до українців.

Орден "За мужність" ІІІ ступеня, який воїн подарував Соколовій Facebook Яніни Соколової

Орден "За мужність" ІІІ ступеня, який воїн подарував Соколовій Facebook Яніни Соколової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова закликала українців підтримати Марш Захисників України, щоб подякувати їм за подвиги і мир у більшості міст країни. Вона також зазначила, що, прийшовши на парад, українці продемонструють Росії, що їй не вдалося заволодіти серцями справжніх патріотів.

Крім того, журналістка проникливо подякувала кожному воїну ЗСУ за протистояння російському агресору і закликала всіх українців приєднуватися до акції "Завдяки тобі". Її сенс полягає в тому, щоб у разі зустрічі військового прикладати руку до серця на знак подяки за мир.

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