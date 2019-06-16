Жителі Криму підняли паніку через слова спікера Держради РК Володимира Константинова, який заявив, що півострів не потребує дніпровської води.

Зокрема кримчан обурило те, що чиновник назвав воду забрудненою і здатною викликати онкологічні захворювання. Один з перших висловив своє невдоволення блогер на своєму Telegram-каналі "КРИМський бандерівець", процитувавши Константинова:

"Нам вода від України не потрібна. Вона страшенно забруднена. Мені недавно сказали фахівці, що вода, яка надходила до Криму, сприяла зростанню онкологічних захворювань. Що там ллється, ніхто не контролює... Зараз вони нехай самі розбираються зі своїми проблемами".

У Криму обурені діями Росії під час екологічної катастрофи primechaniya.ru

Блогер заявив, що спікер Держради РК явно не в собі:

"Крим. Константинов чи бояр сьорбнув, то чи коксу нанюхався. Колаборант знову заявив, що Крим не потребує дніпровської води, а також сказав, що від неї в Криму хворіли онкологією. А тепер в Криму з кожним днем все краще і краще".

Крим. Константинов чи бояр сьорбнув, то чи коксу нанюхався. Колаборант знову заявив, що Крим не потребує дніпровській воді, а також сказав, що від неї в Криму хворіли онкологією. А тепер в Криму з кожним днем все краще і краще https://t.co/WL5SQJGBlS pic.twitter.com/DOlYG0LKeQ - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 14 червня 2019 р

Кримчанина підтримали і інші жителі півострова.

У Криму обурені діями Росії під час екологічної катастрофи twitter.com/CrimeaUA1

Відзначимо, вода по Північно-Кримському каналу перестала надходити до Криму в квітні 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали пляжі курортного міста Коктебель в включеному Криму, які пустують, незважаючи на початок сезону відпочинку.

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