"Ви – гарматне м'ясо": донецький блогер "розмазав" бажаючих служити в армії "ДНР"

В "ДНР" набирають нові загони в "ополчення", обіцяючи службу в Донецьку, зарплату і навіть російський паспорт.

Такі оголошення з'явилися в мережі недавно, написав в блозі на OBOZREVATEL Дмитро Черкасов. За його словами, подібними закликами насправді намагаються укомплектувати передові позиції, набираючи людей в загони "гарматного м'яса", де ніхто служити не хоче.

"З кожним днем мораль "русского мира" вмирає з черговим бойовиком. В "ДНР" все менше шансів вижити. Передові позиції слабшають, тому туди заманюють будь-якими способами, обіцяючи службу в центрі Донецька, паспорт громадянина РФ. Але на це ведуться вже не всі. Навіть дурням зрозуміло, що це повна маячня", – підкреслив блогер.

Заклики в "ДНР"

За його словами, всі знають, що для отримання російського паспорту потрібно мати паспорт "ДНР", а армія в центрі Донецьку перебуває тільки в адміністрації. При тому, що окопна війна ведеться за межами міста.

"Всі знають, що окопи – це гарматне м'ясо, а не "паркетні" посади. Навіщо вам російський паспорт, якщо через місяць вас уб'ють? Може краще дивитися, як ростуть і дорослішають ваші діти? Ваше життя не варто ні того паспорта, ні тих грошей, що пропонують", – звернувся блогер до бажаючих служити в армії "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький блогер розповів про небезпечну контрабанду із Росії. За його словами, скоро там з'являться "ходячі мерці".

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