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"Ви фантастичні": Порошенко завітав на музичний фестиваль в Івано-Франківську

1.6тЧитати матеріал російською

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та в рамках передвиборчої поїздки до Івано-Франківська, де він представив своїх мажоритарників, побував також на музичному фестивалі “Underhill”.

Про це політик написав у своєму Фейсбуці.

"Фестивалі “Underhill” – дуже очікувана подія для Івано-Франківська. Чув багато гарних відгуків – тепер бачу, що атмосфера навіть краща, ніж очікував. Друзі, ви фантастичні", – відзначив Порошенко.

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Судячи з відео, люди зустріли політика з великим задоволенням, а він сам фотографувався та робив селфі з усіма охочими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко здивував українців на рейсовому літаку.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Теги
Партія "Європейська солідарність"Фестиваль
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