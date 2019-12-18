"Ви були неймовірним президентом!" Кіборг Марченко подякував Порошенку за внесення застави

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко особисто привітав кіборга, бойового генерала Дмитро Марченко, якого звільнили із СІЗО після сплати застави у 20 мільйонів гривень.

Як повідомляє пресслужба "ЄС", час зустрічі Порошенко показав оберіг з Донецького аеропорту, який кіборг-десантник Марченко (позивний Марчелло) свого часу подарував йому на згадку.

"Це наша,може, друга чи третя зустріч у житті. Але оця лялька, що ви мені подарували, весь час була зі мною. Для тих, хто не знає, я хотів би розповісти її історію. В Донецькому аеропорту був магазин duty free. І вже тоді, коли в аеропорту йшли запеклі бої, ця лялька, яка символізує Україну, для мене стала символом незламності України. Ми завжди маємо пам’ятати і про ДАП, і про героїчні вчинки", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко привітав Дмитра Марченка зі звільненням

Петро Порошенко привітав Дмитра Марченка зі звільненням

Він зазначив, що за останні півроку в Україні активізувались спроби дискредитації військових, волонтерів і добровольців, які з перших днів російської агресії пішли захищати державу.

"Що вони зараз роблять? Вони намагаються переписати історію останніх п’яти років. Вони намагаються сказати, що Армія, Збройні сили, українські герої – це не найважливіше, що є в Україні. Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів, які, кинувши все, у 14-му пішли на фронт.

Петро Порошенко привітав Дмитра Марченка зі звільненням

Я буду робити все, щоб не дозволити їм це зробити. Я буду робити все, щоб чесне імя кожного українського офіцера, українського воїна, було захищене. Я ще раз хочу подякувати за ту величезну роботу по захисту рідної землі, яку ви робили ці 5 років. Я як п’ятий президент і Верховний Головнокомандувач хочу подякувати у вашій особі всім нашим воїнам, героям, які зробили величезний внесок для того, щоб країна була збережена – і ще зроблять для того, щоб не дати негідникам зробити реванш", – наголосив Порошенко.

Він також відзначив справжню командирську позицію Марченка, який відмовлявся виходити із СІЗО під заставу до того часу, доки не звільнили його підлеглих.

Петро Порошенко привітав Дмитра Марченка зі звільненням

Також п'ятий президент нагадав, що Марченко після участі у бойових діях на Донбасі у рамках реформування Міністерства оборони разом з іншими бойовими офіцерами був залучений, зокрема, до осучаснення стандартів речового і харчового забезпечення.

Своєю чергою Марченко подякував Порошенку за можливість працювати над такими складними і відповідальними завданнями. Як відомо, ЗСУ завдяки реформуванню перейшли на нову форму за зразком НАТО, в армійських частинах було запроваджене сучасне повноцінне харчування.

"Я хочу подякувати за довіру робити реформи. Це була дуже складна праця. Дуже важкий шлях ми пройшли, щоб показати результат", – сказав він.

Крім того, Марченко подякував родині Порошенка і всім небайдужим українцям, які за кілька днів разом зібрали необхідну суму у 20 мільйонів гривень для застави.

Петро Порошенко привітав Дмитра Марченка зі звільненням

"Буквально за два дні більше трьох тисяч українців – хто по тисячі, хто по сто гривень, але в них ці гривні були не зайвими. Для когось останніми – але вони вважали, що більш важливішої справи для них, ніж зробити внесок для сплати застави генералом Дмитром Марченко, для них не існує", – розповів Порошенко.

"Для мене велика честь, що я мав змогу воювати і захищати цей народ. У нас неймовірний народ і ви в нас були неймовірним президентом", – сказав Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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