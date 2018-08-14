"Входить Росія": Гриценко пояснив прогалини у звітах ОБСЄ щодо Донбасу

Є дві складові, які слід враховувати, оцінюючи звіти ОБСЄ щодо Донбасу.

Про це в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі NewsOne сказав лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

За його словами, перша складова полягає в зв'язці цієї організації з Росією. "ОБСЄ – це структура, яка приймає рішення консенсусом і в яку входять як члени і Росія, і союзники Росії. Тому представник ОБСЄ не скаже нічого такого, що може бути дуже сильно проти шерсті такій державі як Російська Федерація", - заявив політик.

Друга складова - факт агресії на українській території. "Важливо не забувати, що це відбувається не в Красноярському краї, не під Новосибірськом чи на Магадані. Це відбувається на нашій з вами території, куди хтось прийшов із злими намірами. Тому причину і наслідок давайте не будемо плутати. Причина абсолютно чітка і зрозуміла. Є факт агресії", - підкреслив Гриценко.

Він також запевнив: рішення про перемир'я і його тривалість не ухвалюються "на місцях". "Керують ними із столиці Російської Федерації. Коли там дозріють, тоді тут зупиняться швидко. Значить, поки не дозріли. Треба переконувати, переконувати спільно з зарубіжними партнерами, через санкції в тому числі".

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня ОБСЄ повідомила: "У порівнянні з червнем 2018 року, в липні СММ ОБСЄ зареєструвала безпрецедентне - більш ніж 200 одиниць, або в 8,5 рази - зростання кількості важкого озброєння і військової техніки, виявлених на тимчасово окупованій території Донецької області".