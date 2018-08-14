МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Входить Росія": Гриценко пояснив прогалини у звітах ОБСЄ щодо Донбасу

3.1тЧитати новину російською

Є дві складові, які слід враховувати, оцінюючи звіти ОБСЄ щодо Донбасу.

Про це в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі NewsOne сказав лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

За його словами, перша складова полягає в зв'язці цієї організації з Росією. "ОБСЄ – це структура, яка приймає рішення консенсусом і в яку входять як члени і Росія, і союзники Росії. Тому представник ОБСЄ не скаже нічого такого, що може бути дуже сильно проти шерсті такій державі як Російська Федерація", - заявив політик.

Новини
Росія втручається в роботу ОБСЄ на Донбасі: Україна зробила важливу заяву

Друга складова - факт агресії на українській території. "Важливо не забувати, що це відбувається не в Красноярському краї, не під Новосибірськом чи на Магадані. Це відбувається на нашій з вами території, куди хтось прийшов із злими намірами. Тому причину і наслідок давайте не будемо плутати. Причина абсолютно чітка і зрозуміла. Є факт агресії", - підкреслив Гриценко.

Він також запевнив: рішення про перемир'я і його тривалість не ухвалюються "на місцях". "Керують ними із столиці Російської Федерації. Коли там дозріють, тоді тут зупиняться швидко. Значить, поки не дозріли. Треба переконувати, переконувати спільно з зарубіжними партнерами, через санкції в тому числі".

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня ОБСЄ повідомила: "У порівнянні з червнем 2018 року, в липні СММ ОБСЄ зареєструвала безпрецедентне - більш ніж 200 одиниць, або в 8,5 рази - зростання кількості важкого озброєння і військової техніки, виявлених на тимчасово окупованій території Донецької області".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Об'єкт
ОБСЄ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
15
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
..да ,но причиной послужил госсударственный переворот.так это называют в других странах ,и да гидности стало много меньше .без учета "реформ"только по зарплате за четыре с половиной года порядка двадцати пяти тысяч минус.в пересчете на хозяйскую зелень.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
" 6 августа ОБСЕ сообщила...",так это не СММ ОБСЕ сообщила,а окраинская сторона в Совместном центре по контролю и координации по вопросам прекращения огня.А это -две большие разницы,причём диаметрально противоположные.Дело в том,что в официальных отчётах СММ ОБСЕ никакого "беспрецендентного увеличения" не отмечено.Очередное размазывание шароварного дерьма по умам свиноёбов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги