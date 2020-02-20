"Везіть на недойстройку або в ліс!" Жителі Нових Санжар пояснили свої протести. Відео

Жителі Нових Санжар Полтавської області обурені тим, що їхніх співгромадян розмістили на карантин в центрі селища, а не на околиці. Також їх розлютила реакція силовиків.

Більшість місцевих жителів вважають, що евакуювати українців потрібно було, але тільки не в їхній населений пункт, тому що там немає умов для обсервації, пише "Країна" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Жителі Нових Санжар пояснили свої протести Сріншот з відео

"Наш санаторій не підготовлений до прийому таких хворих, які перебувають ззовні. Умови тут не відповідають. Навіть якщо вони пройшли медогляд, вони потенційно хворі ... А санаторій знаходиться в центрі селища", – розповів один з місцевих жителів, який протестує під райадміністрацією.

Його односельчанина найбільше його обурило те, що ніхто не надав повної інформації заздалегідь.

"Тільки вчора "вибухнув" інтернет. Ніхто нічого не знав, потім годині о 10:00 в Facebook викинули на сторінку: готуйтеся приймати з Китаю наших громадян. Місцева влада поїхала в санаторій скажіть будь ласка, хто їде. Ніхто нічого не знає", – сказав Сергій Сокол.

Він вважає, що розмістити українців з Китаю потрібно було на околиці, а не в центрі України – наприклад на покинутій військовій частині або недобудови.

"Їх треба повертати, але не у такий спосіб! Ніхто не знає (чи може поширитися такий вірус). Скільки в лісах полігонів було. Люди без роботи! Загнали б людей, сказали б: треба побудувати. Адже чомусь показують, коли вони в аеропортах випускають людей, вони все в масках, скафандрах ", – додав чоловік.

Крім того, місцевих жителів розлютила реакція правоохоронців.

"Слава Богу, приїхало наше керівництво - голова УВС, його заступники. Ми вийшли без нічого. Так, перекрили люди дорогу. Але люди вийшли, як телята на забій. Стільки БТР, техніки нагнали", – обурився Сергій.

Він додав, що приблизно 20% місцевих працюють в Полтаві. І коли в обласному центрі дізнаються, що в село привезли людей з Китаю, то перестануть приймати на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує новий коронавірус. Між силовиками і місцевими жителями сталися сутички, в яких постраждало 10 осіб. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

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