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20 лютого • оновлено в 23:45
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"Везіть на недойстройку або в ліс!" Жителі Нових Санжар пояснили свої протести. Відео

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Жителі Нових Санжар Полтавської області обурені тим, що їхніх співгромадян розмістили на карантин в центрі селища, а не на околиці. Також їх розлютила реакція силовиків.

Більшість місцевих жителів вважають, що евакуювати українців потрібно було, але тільки не в їхній населений пункт, тому що там немає умов для обсервації, пише "Країна" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Жителі Нових Санжар пояснили свої протести

Жителі Нових Санжар пояснили свої протести

Сріншот з відео

"Наш санаторій не підготовлений до прийому таких хворих, які перебувають ззовні. Умови тут не відповідають. Навіть якщо вони пройшли медогляд, вони потенційно хворі ... А санаторій знаходиться в центрі селища", – розповів один з місцевих жителів, який протестує під райадміністрацією.

Його односельчанина найбільше його обурило те, що ніхто не надав повної інформації заздалегідь.

"Тільки вчора "вибухнув" інтернет. Ніхто нічого не знав, потім годині о 10:00 в Facebook викинули на сторінку: готуйтеся приймати з Китаю наших громадян. Місцева влада поїхала в санаторій скажіть будь ласка, хто їде. Ніхто нічого не знає", – сказав Сергій Сокол.

Він вважає, що розмістити українців з Китаю потрібно було на околиці, а не в центрі України – наприклад на покинутій військовій частині або недобудови.

"Їх треба повертати, але не у такий спосіб! Ніхто не знає (чи може поширитися такий вірус). Скільки в лісах полігонів було. Люди без роботи! Загнали б людей, сказали б: треба побудувати. Адже чомусь показують, коли вони в аеропортах випускають людей, вони все в масках, скафандрах ", – додав чоловік.

Крім того, місцевих жителів розлютила реакція правоохоронців.

"Слава Богу, приїхало наше керівництво - голова УВС, його заступники. Ми вийшли без нічого. Так, перекрили люди дорогу. Але люди вийшли, як телята на забій. Стільки БТР, техніки нагнали", – обурився Сергій.

Він додав, що приблизно 20% місцевих працюють в Полтаві. І коли в обласному центрі дізнаються, що в село привезли людей з Китаю, то перестануть приймати на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує новий коронавірус. Між силовиками і місцевими жителями сталися сутички, в яких постраждало 10 осіб. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

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Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Місце
Україна
Тег
евакуація
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