Ветераны войны внесли решающий вклад в защиту своей Родины от посягательств страны-агрессора, сохранение государственного суверенитета Украины. Перейдя к мирной жизни абсолютное их большинство приступило к созидательной деятельности.

Этот процесс перехода или своеобразной транзиции у каждого из них был самым сложным и ответственным. Худшим вариантом всегда было, когда ветераны в мирной жизни не находили себя и тогда действительно могли начинаться немалые психологические и другие проблемы для них, их близких, окружающих. Поэтому Министерство по делам ветеранов, ветеранские общественные организации делают внимательный мониторинг социализации бывших военных и добровольцев после возвращения с передовой.

Наличие разветвленной сети ветеранских организаций позволяет каждому демобилизованному найти себе новых друзей по месту проживания среди бывших боевых побратимов. Вместе с ними каждый ветеран может заняться общественной деятельностью, оказанием взаимопомощи и взаимовыручки. Но самым важным моментом в это время будет трудоустройство в цивильной жизни.

Идеальный вариант, который для каждого ветерана должен стать обычным-рабочим, получение достаточно оплачиваемой работы, или работы с меньшей зарплатой, но по душе и с перспективами развития. А вот безработица тянет за собой отсутствие средств на проживание, появление проблемы коммуникации с членами своей семьи, потому что взрослый неработающий человек становится своеобразной обузой для близких и легкой мишенью для вовлечения его в сомнительные знакомства.

Отсюда часто поведение ветерана, которое не красит его как члена общества – пьянство, вредные привычки, опасные наклонности использования опыта обращения с оружием не по назначению. Преступный мир всегда стремился активно вовлекать в свои ряды безработных или без особого вида деятельности ветеранов для участия в противоправных действиях или даже убийствах. Ситуация с отсутствием работы и средств к существованию иногда просто "толкала" некоторых ветеранов на скользкую дорожку.

В принципе описываю ситуацию, которая не есть присущей только для Украины, а была характерной для стран, на территории которых происходили войны. Я долгое время работал дипломатом на Балканах, в том числе послом в Хорватии и Боснии и Герцеговине, где произошли широкомасштабные войны. Там огромное количество ветеранов войны, которое во много раз превосходит масштаб Украины, ибо к счастью, наш сценарий не был настолько кровопролитный, хотя жизнь уже потеряло 14 тыс. человек. По хорватскому сценарию у нас должно было быть 230-240 тыс. погибших, а по боснийскому – больше миллиона. Я упускаю в комментариях конфликты в Косово и Северной Македонии, где интенсивность боев была несравненно меньше, чем в Боснии и Хорватии.

Итак, было реальностью, что какая-то часть ветеранов, воевавших в Боснии и Герцеговине, а также Хорватии, была вовлечена в преступные кланы. Но созданные в этих двух странах Министерства по делам ветеранов вместе с многочисленной ветеранской общественностью, родственниками бывших участников боевых действий своей продуманной государственной политикой стимулирования рабочей и творческой деятельности демобилизовавшихся, финансовой поддержки их бизнес-проектов, оказания бесплатных медицинских услуг, а также широкой воспитательной работой сумели отсечь преступные элементы от ветеранской среды. Только международная мафия какое-то время продолжала пользоваться услугами бывших воинов с боснийского и хорватского фронтов, привлекая их огромными денежными вознаграждениями на работу киллерами или бойцами спецотрядов по охране транспортировки наркотиков. Есть сведения о рекрутировании колумбийской мафией ветеранов балканских войн.

Что интересно, они даже работали вместе, хотя на фронте были по разную сторону окопов, учитывая, что языковые отличия между сербским и хорватским языками небольшие. Албанская мафия в Европе активно использовала участников боевых действий в Косово. Упоминаю все это чтобы было понятно, преступность носит международный характер, и для выполнения "заказа" скажем российской преступной группировки в принципе могут наниматься украинские граждане, воевавшие на фронте. Ясно, что здесь всегда присутствует фактор моральности и денег.

Поэтому, если говорить о ситуации у нас в стране, то Минветеранов, многочисленные ветеранские организации пытаются действовать вместе, чтобы избежать таких случаев. В ветеранской среде создается атмосфера нетерпимости к противозаконным путям зарабатывания денег даже в условиях тяжелой социально-экономической ситуации в стране. Несмотря на серьезные финансовые трудности, государство продолжает выделять средства для деятельности ветеранских общественных организаций, предоставления бесплатных лечебных и социальных услуг ветеранам и семьям погибших воинов. Представительства профильного министерства по регионам (в каждой области и столице) пытаются держать на учете каждый известный случай неблагоприятного положения ветеранов войны и членов их семей.

Возникла острая необходимость представления в обществе ветеранов как активной, патриотической и креативной ее части. Наши граждане должны понимать, что ветеранская категория людей не только потребляет какой-то комплекс бесплатных услуг, но и есть серьезным боевым резервом Вооруженных сил, готовый в любую трудную для Родины минуту выступить на ее защиту осознанно и профессионально. Поэтому Концепция создания сил территориальной самообороны в наших условиях может быть успешно реализована за счет именно ветеранов войны, готовых в любой момент подставить свое плечо на всей территории Украины. Кроме того, сотни ветеранов были уже задействованы, а еще больше готовы принимать активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, что в условиях военной агрессии против нашего государства есть очень важным участком работы. Работу правительства на этом направлении координирует профильное министерство, а вот по линии деятельности Главы государства создан Консультативный совет ветеранов войны и участников боевых действий. Таким образом, создается система координат по работе с ветеранской проблематикой сверху донизу, и она должна доказать свою эффективность.