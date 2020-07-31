У що вірять українці? У Бога, в добро, у краще майбутнє. Це типово для більшості народів світу. І для нашого народу це надто важливі життєві категорії. Абсолютно переважна більшість українців вірить у Бога.

В Україні багато віросповідань, але домінуючим і традиційним є християнство. Серед християнських напрямків найчисельнішими історично є православні, але їх дві течії, при теперішній домінації Православної церкви України (ПЦУ). Ще десять років тому чисельно переважала Українська православна церква (УПЦ), яка має певну самостійність, проте підпорядковується Московському патріархату. Зараз ситуація потроху міняється, проте треба виходити з того, що віруючих УПЦ досить багато в Україні, і вони лояльні громадяни, дуже багато з них за покликом душі виступили на захист країни від зовнішньої агресії. На Галичині переважають віруючі греко-католики. Їх капелани, як і капелани ПЦУ, присутні в підрозділах ЗСУ на лінії дотику, тому що багатьом бійцям на військових рубежах потрібна душе-пастирська допомога.

Серед захисників Вітчизни також багато віруючих різних протестантських напрямків, є мусульмани, іудеї, представники інших віросповідань, або взагалі атеїсти, чи просто віруючі у здоровий глузд. Це велика палітра релігійних, і не тільки, вподобань наших ветеранів, як і усього українського суспільства в цілому. Але у українських ветеранів є те, що найбільше об’єднує захисників Вітчизни та багатьох наших свідомих громадян – віра в свою Батьківщину, яка одна і іншої нема, яку треба любити, плекати, шанувати. Цього, мабуть, не зрозуміють ті, для кого Україна тільки місце проживання, або просто країна заробляння грошей чи збільшення статків.

Захисник Вітчизни завжди вірить у свою неньку-Україну, бажає їй добра і гостро переживає усі негаразди, що трапляються з нашим народом – українцями та представниками інших національностей, які створили українську політичну націю. Захист суверенітету і територіальної цілісності нашої країни є обов’язком усіх громадян, та для ветеранів це особлива місія дбання про інтереси держави, віра в Батьківщину, і саме ця віра об’єднує усіх наших ветеранів з різних конфесій та атеїстів. Про це кожен патріот, свідомий громадянин, просто хороша людина щиро думає і відчуває, тримає глибоко у серці, адже наша віра – Україна!