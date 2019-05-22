Ветерани війни на Донбасі висунули суворі вимоги Зеленському: відео

Громадянська спілка "Рух Ветеранів України" записала відеозвернення до новообраного президента України Володимира Зеленського, в якому висунула низку вимог.

Відповідний ролик з'явився на сторінці організації в Facebook у середу, 22 травня. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У зверненні взяли участь ветерани війни на Донбасі з різних міст України. Так, вони висунули такі вимоги главі держави:

рішуче викорінити з українського політикуму представників проросійських сил і змусити їх відповідати за скоєні злочини;

проявити політичну волю в покаранні корупціонерів і їхніх спільників;

сприяти перегляду інституту громадянства, скласти перелік колаборантів і зрадників;

всебічно підтримувати становлення новоствореного Міністерства у справах ветеранів.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Ветерани відзначили, що не до кінця розуміють, чи збігаються погляди Зеленського на майбутній розвиток України з думкою тих, хто воював і віддав життя за Україну.

"Нас сотні тисяч, які пройшли війну. Ціна свободи і незалежності України – це наше здоров'я і життя наших побратимів, це сльози тисяч матерів, батьків і дітей. Для нас це не просто звернення. Це наш маніфест. Ми згуртовані, рішучі, і не дозволимо спаплюжити наш внесок у майбутнє України способом зближення із зовнішніми і внутрішніми ворогами", – заявили ветерани.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Вони висловили готовність до останньої краплі крові стояти за Україну і закликали президента допомогти їм у цій боротьбі.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше матері загиблих військових Збройних сил України звернулися до Зеленського з проханням відновити мир у країні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!