Ветерани посварилися з Арахамією, який вирушав на Донбас, через слова про скорочення ЗСУ. Відео

Юрій Сергієнко Суспільство 21:40, 21.10.2020 Оновлено: 21:58, 21.10.2020

У Костянтинівці Донецької області ветерани АТО висловили претензії главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який раніше заявляв про потребу скоротити армію.

Один із них вступив у суперечку з главою фракції. Відео опубліковано в Telegram-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"Як тобі спало на думку...? Ти закидаєш у суспільство такий посил, що ми обговорюватимемо скорочення армії", – сказав ветеран.

Ветеран обурився на заяву Арахамія про скорочення армії.
кадр відео

На що Арахамія відповів, що підтримав тоді експерта, який виступив за скорочення співвідношення небойового складу до бойового.

"Я з комітету нацбезпеки й оборони, ми розподіляємо бюджет. 90% – це просто зарплати і 10% на нове озброєння. Ти ж прекрасно розумієш, що без нового озброєння армія боєздатнішою не стане. І для цього треба більшу спрямовувати давати на озброєння", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. За його словами, кошти, які звільняться таким способом, можна спрямувати на переозброєння ЗСУ.

Нагадаємо, що 21 жовтня більш ніж сто депутатів від "Слуги народу" вирушили на Донбас, де перебуватимуть протягом двох днів.

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