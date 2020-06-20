Ветеранам війни на Донбасі разом з посвідченням учасника бойових дій тепер видають медалі з пластмаси.

Про це ветеран АТО Мартін Брест повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідне фото (щоб подивитися доскрольте до кінця). Він уточнив, що так звану пластмасову медаль фарбують в золотистий колір, щоб вона була схожою на метал.

"Це нагрудний знак (медаль) учасника ООС. Видається в комплекті з УБД. Ця медаль тепер – пластмасова. Так, звичайний формований пластик, пофарбований в золотистий колір, а не метал", – написав ветеран АТО.

За його словами, такі медалі отримали бійці ЗСУ в цьому місяці. Він підкреслив, що більше принизити армію неможливо.

"Відмінний крок. Більше принизити Армію, ніж це зробило Міністерство оборони України, було, напевно, неможливо. Виродки. Тупо виродки", – додав він.

У коментарях один з користувачів зазначив, що за службу не отримав навіть пластикової медалі. При цьому він написав, що відмінно без неї обходиться. Інший ветеран зазначив, що країна перетворює армію "зі сталевої в пластмасову".

Ветеранам війни видали пластмасові медалі Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

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