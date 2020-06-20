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Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
6,9 т.
Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото

Ветеранам війни видали пластмасові медалі

Ветеранам війни на Донбасі разом з посвідченням учасника бойових дій тепер видають медалі з пластмаси.

Про це ветеран АТО Мартін Брест повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідне фото (щоб подивитися доскрольте до кінця). Він уточнив, що так звану пластмасову медаль фарбують в золотистий колір, щоб вона була схожою на метал.

"Це нагрудний знак (медаль) учасника ООС. Видається в комплекті з УБД. Ця медаль тепер – пластмасова. Так, звичайний формований пластик, пофарбований в золотистий колір, а не метал", – написав ветеран АТО.

За його словами, такі медалі отримали бійці ЗСУ в цьому місяці. Він підкреслив, що більше принизити армію неможливо.

"Відмінний крок. Більше принизити Армію, ніж це зробило Міністерство оборони України, було, напевно, неможливо. Виродки. Тупо виродки", – додав він.

У коментарях один з користувачів зазначив, що за службу не отримав навіть пластикової медалі. При цьому він написав, що відмінно без неї обходиться. Інший ветеран зазначив, що країна перетворює армію "зі сталевої в пластмасову".

Ветеранам війни видали пластмасові медалі

Ветеранам війни видали пластмасові медалі Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото

Ветеранам війни на Донбасі почали видавати пластмасові медалі. Фото Facebook / Мартін Брест

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УкраїнаВійна на ДонбасіООСЗбройні сили УкраїниМіністерство оборони України
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