Ветеран війни на Донбасі вирішив стати жінкою. Відео

Трансгендерна жінка з Харкова, яка брала участь у війні на Донбасі, розповіла про свою трансформацію та дискримінацію, з якою вона стикалася в процесі усвідомлення себе. Свій перехід вона має намір оформити юридично.

У бесіді з журналісткою "Нового времени" 29-річна Вікторія заявила, що зараз її зовнішність ще далека від того, якою вона себе бачить, і попросила приховати своє обличчя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

З 2010 по 2013 роки Вікторія служила за контрактом, а в 2016 підписала новий. Вона зголосилася піти добровольцем на бойові позиції.

"Під час одного з боїв в Авдіївці мене поранили, після чого евакуювали. Далі була реабілітація, але я намагалася дослужитися цей контракт, і потім навіть хотіла підписати ще один. Але зрозуміла, що за станом здоров'я більше не можу служити. Було важко перебувати на службі через обмеження по зовнішності для військових і стандарту статутів. В той період мені було дуже складно морально – більше не могла приховувати своє "я"", – розповіла вона.

Вікторія служила за контрактом і отримала поранення на Донбасі. фото nv.ua

Вікторія назвала стереотипом думку, що ЛГБТ стають діти, які виховувалися в неблагополучних сім'ях.

"Я росла у щасливій, повноцінній сім'ї. Мій батько не мав проблем з алкоголем, не бив матір, батько й мати працювали. У мене два старших брата, обидва служать і мають власних дітей", – зазначила вона.

Вікторія підкреслила, що вперше думки про те, що вона не така, як інші, прийшли їй в 5-7 років: "Ще з дитинства я відчуваю, що живу не в своєму тілі. У школі я бачила, як одягаються дівчата, але не могла виглядати так само, як вони".

Почати трансформацію Вікторія зважилася в 2019 році влітку.

"Вирішила, що або пан, або пропав: або я приймаю себе такою, як є, або просто накладу на себе руки. Перше, що зробила - звернулася до психолога, який розбирався в ЛГБТ-тематики. З психологом хоча б частково вдалося стабілізувати свій психологічний стан", – зазначила вона.

Вікторія зважилася на трансгендерних перехід в 2019 році. Фото nv.ua

Вікторія підкреслила, що часто чула в свою адресу, ніби вона хоче здійснити трансгендерний перехід заради партнера або партнерки і стикалася із зверненнями "воно" на свою адресу.

"Багато хто кричить, у всьому винна пропаганда чи щось таке, але насправді ЛГБТ не передається повітряно-крапельним шляхом. Це – не вірусна хвороба. Це не психіатричне захворювання. Гомосексуальність за міжнародною класифікацією хвороб більше не вважається захворюванням. Трансгендерних ж перенесли в розділ про сексуальне здоров'я, зараз цей діагноз офіційно називається "гендерна дисфорія"", – пояснила вона.

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