"Чи повернуся я живий?" Ветеран АТО зворушив українців постом про захисників

Ветеран АТО, волонтер Андрій Римарук зворушив українських користувачів мережі проникливим дописом про будні захисників країни, які несуть службу на Донбасі.

Він поділився ним на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook і отримав великий відгук. Всього за кілька годин текст зібрав 5,4 тис. лайків, 250 коментарів і 1,2 тис. розповсюджень.

Нижче наводимо повний текст автора без змін.

Трохи більше ніж пів року вони проводять на невеликому клаптику землі, а іноді й під землею. Там вони живуть, харчуються, миються, дивляться новини, говорять по телефону, пишуть повідомлення дітям і коханим.

Трохи більше ніж пів року їхні руки постійно брудні. Іноді в мастилі для чищення зброї, яке дуже погано відмивається. Іноді забруднюються землею і брудом, копаючи нову траншею в бік ворога. Ті руки завжди подряпані або в мозолях. А ще, на жаль, бувають моменти, коли ці руки в крові загиблого побратима.

Трохи більше ніж пів року в постійній напрузі. Інстинкт самозбереження ганяє адреналін по венах. Кожен день обстріли, свист куль над головою, розрив мін. Готовність до вогню у відповідь, перезарядки зброї в повній темряві, один і той же голос по рації.

Воїн ЗСУ на Донбасі Сергій Михальчук

Трохи більше ніж пів року – це ротація! І кожен, хто вирушає на ротацію, ставить собі одне просте запитання: "Чи повернуся я живий?!".

А я, перечитуючи ці речення, розумію, що в порівнянні з нашими бійцями, не такий вже і втомлений. Тому продовжую допомагати армії.

Під постом Римарука українці висловили свою підтримку Героям, які борються за незалежність України, а також залишили для них безліч слів подяки.

"Нехай Господь збереже життя кожному нашому захиснику! Низький уклін вам, наші воїни!", "Божого благословення вам, наші захисники. Низький уклін вам. Щира подяка українським воїнам. Повертайтеся живими. Слава Героям України", "Схиляю голову перед нашими славними захисниками", – пишуть люди.

"Дякую! Нехай Господь захистить вас і вбереже від усього злого. Повертайтеся живими! Слава вам, Герої!", "Хай вам Господь збереже кожному життя, дасть усім здоров'я, силу, терпіння і везіння", "Низький уклін за наше мирне небо тут. Бережіть себе і повертайтеся живими", "Дякую, що не втомлюєтеся! Дякую за надію! Низький уклін за Україну! Хай береже вас Господь", – дякують вони воїнам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців вразила історія сім'ї загиблого воїна ЗСУ Петра Третяка. Його дружина, син і невістка, незважаючи на втрату близької людини, вирішили продовжити справу захисника і також вступили до лав української армії.

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