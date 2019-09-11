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12 вересня • оновлено в 00:03
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Ветеран АТО затролив росіян через гучний український фільм

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Волонтер, колишній військовий розвідник і виконавець однієї з головних ролей у фільмі "Атлантида" Андрій Римарук не зміг поспілкуватися з представниками Росії на кінофестивалі в Торонто.

У відео на своїй сторінці у Facebook він розповів, що вже другий день не може застати їх біля стенду з російськими кінострічками.

"З огляду на останні події, у росіян трішечки пригоріло від фільму "Атлантида". І я вирішив заглянути до них у гості, поспілкуватися... Але нікого немає. Це означає, що вони бояться", – сказав він.

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Андрій Римарук

Андрій Римарук

Facebook

"Росіяни, напевно, пішли дивитися на шпиль", – пожартував у коментарях до посту Римарук.

"Троляка", "Ти просто скажи, що останній раз твоя розмова за "запорєбріковими" звучала як "бабах", або так-так-так, на крайняк – "тидищь", і співрозмовників це вражало буквально наповал", – відповіли йому користувачі мережі.

Як писав OBOZREVATEL, картина "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеціанському кінофестивалі. Повнометражний художній фільм був визнаний кращим у програмі "Горизонти" ("Orizzonti").

Скандальні російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов вибухнули обуренням через перемогу українського фільму в одній із номінацій.

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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Какие вы ущербные. Весь смысл жизни таких как этот идиот, это затроллить москалей. Как ему мало надо для счастья.
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