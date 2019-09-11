Ветеран АТО затролив росіян через гучний український фільм

Волонтер, колишній військовий розвідник і виконавець однієї з головних ролей у фільмі "Атлантида" Андрій Римарук не зміг поспілкуватися з представниками Росії на кінофестивалі в Торонто.
У відео на своїй сторінці у Facebook він розповів, що вже другий день не може застати їх біля стенду з російськими кінострічками.
"З огляду на останні події, у росіян трішечки пригоріло від фільму "Атлантида". І я вирішив заглянути до них у гості, поспілкуватися... Але нікого немає. Це означає, що вони бояться", – сказав він.
Андрій Римарук
"Росіяни, напевно, пішли дивитися на шпиль", – пожартував у коментарях до посту Римарук.
"Троляка", "Ти просто скажи, що останній раз твоя розмова за "запорєбріковими" звучала як "бабах", або так-так-так, на крайняк – "тидищь", і співрозмовників це вражало буквально наповал", – відповіли йому користувачі мережі.
Як писав OBOZREVATEL, картина "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеціанському кінофестивалі. Повнометражний художній фільм був визнаний кращим у програмі "Горизонти" ("Orizzonti").
Скандальні російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов вибухнули обуренням через перемогу українського фільму в одній із номінацій.
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