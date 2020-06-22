Ветеран АТО вибачився за фейк про "пластикові" медалі для ЗСУ

Ветеран АТО Мартін Брест вибачився перед Міністерством оборони України через свій допис про те, що учасникам війни на Донбасі нібито видають пластикові медалі. Він заявив, що ця інформація виявилася фейком.

Спростування власних слів захисник України опублікував на особистій сторінці у Facebook і сказав у своє виправдання, що ненавмисно ввів усіх в оману.

"Я повинен вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції при виявленні цих надлегких медалей били просто через край", – написав Брест.

За словами ветерана, спочатку його збентежила вага медалі – адже сплав виявився настільки легким, що дуже нагадав пластик.

"На моє прохання хлопці спробували підпалити, чекаючи, що медаль розплавиться. Але сплав нагрівся. Скріншот із цього відео – під постом. Я поквапився з висновками, запостив неперевірену інформацію і вчинив відверто хр*ново", – визнав свою неправоту Брест.

Мартін Брест зізнався, що випадково поширив фейк про "пластикові" медалі для ветеранів Facebook Мартіна Бреста

Підсумовуючи, він зазначив, що зрозуміє, якщо Міноборони подасть на нього до суду, адже його вина беззаперечна.

"Зберігати гарну міну при поганій грі не вважаю за потрібне, виправдовуватися або захищатися теж – наплужив, відверто лажанувся. Ще раз приношу вам свої вибачення", – підсумував Брест.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку Брест стверджував, що "пластикову" медаль нібито фарбують у золотистий колір, щоб вона була схожа на металеву. Через це він звинуватив Міноборони в приниженні Героїв.