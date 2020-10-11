Ветеран АТО створив апарат, який зможе допомогти дітям із ДЦП. Фото

Ветеран добровольчого батальйону "Айдар", інженер Ігор Гурчик створив апарат для розвитку моторики у хворих на ДЦП дітей.

Як сказав Гурчик в інтерв'ю "Фактам", йому прийшла ідея створити електронний пристрій для розвитку дрібної моторики, щоб виконання завдань було захопливим, по суті, грою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Виявилося, дітям, хворим на ДЦП та аутизм, пропонують або зовсім вже прості вправи, які швидко набридають, або щось дуже технологічне на кшталт спеціальних рукавичок, з'єднаних із комп'ютером. Разом із донькою (ми обоє закінчили КПІ) зробили апарат, аналогів якому немає", – стверджує він.

За словами інженера, пристрій MIOTRACER-03 являє собою поле з отворами.

"У них за командою мікропроцесора по черзі спалахують зеленим світлодіоди. Дитині потрібно пересувати на отвори, що засвітилися, маленькі фішки, зроблені у вигляді зайчика, лисички, ведмедика, каченяти. Важливо, що малюк сприймає цей пристрій як іграшку, тому із задоволенням виконує завдання", – розповів Гурчик.

Він зазначив, що в дітей, які хворі на ДЦП, важливо починати розвивати рухливість рук ще в дитинстві.

"MIOTRACER-03 дає змогу працювати вже з восьми місяців. Якщо не розвивати моторику дитини, яка хвора на ДЦП, в ранньому дитинстві, то в більш старшому віці зробити це буде набагато складніше або взагалі неможливо", – пояснив ветеран.

За його словами, цей пристрій може використовуватися не тільки для розвитку психомоторики в особливих дітей, але й дорослими для відновлення рухливості рук і мови після інсультів, поранень, травм.

"Швидкість виконання вправ можна збільшувати або зменшувати. До того ж на пристрої можна програвати мелодії, обертаючи спеціальну фішку. І навіть виконувати вправу, що використовується для розвитку пам'яті під час підготовки розвідників. Час, за який дитина впоралася із завданням, фіксується", – зауважив Гурчик.

Нині він шукає інвестора для запуску пристрою в серійне виробництво.

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