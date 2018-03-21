Весняний призов: стало відомо, скільки українців заберуть до армії

Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року в кількості 15 тисяч 190 осіб, і виділив на ці цілі 54,9 млн грн.
Із загальної кількості призовників 8 тисяч 990 осіб будуть спрямовані в Збройні сили України, 4 тисячі - в Національну гвардію, 1,2 тисячі - в Державну прикордонну службу і ще 1 тис. - до Державної спеціальної служби транспорту, передає "Інтерфакс-Україна".
На проведення весняного призову Кабмін виділив 54,94 млн грн, з яких 32,5 млн грн - на проведення призов до ЗСУ, 14,4 млн грн - да Нацгвардії, 4,3 млн грн - до Держприкордонслужби та 3,6 млн грн - до Держспецтрансслужби.
Згідно виділеним коштам, обсяг витрат на одного призовника становить 3 тис. 617,13 грн, з них: 3,5 тис. грн - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93,13 грн - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева назвав суму місячної виплати пенсії військовим.
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