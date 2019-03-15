Весняний призов до ЗСУ: кого заберуть і чи будуть "відловлювати" на вулицях

З 1 квітня в Україні стартує весняний призов в армію. У цьому році він триватиме три місяці, і закінчиться лише в кінці червня. Військкомати планують залучити до Збройних сил декілька десятків тисяч новобранців.

Як будуть забирати в армію, що потрібно знати і як молодь намагається "відкосити" від служби — розбирався OBOZREVATEL.

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Призов триватиме до 30 червня. Цього року термін пошуку строковиків збільшать, через проблеми під час організації набору в попередні кампанії;

В армію забирають молодих людей віком від 20 до 27 років, які придатні за медичними показниками і не входять у певний перелік категорій, які звільняються від служби;

Водночас зупиняти на вулицях, вимагати документи або забирати у військкомати ніхто не має права. Будь-яку перевірку можуть здійснювати лише співробітники поліції, однак лише із зазначенням причини;

На виборах до військкоматів забирати також не будуть;

Призов триватиме півроку

Нові правила про набір призовників до армії ухвалив президент Петро Порошенко ще у вересні 2018 року. Щорічно воєнкоми по всій країні стикаються з проблемами під час набору строковиків до лав Збройних сил.

Відповідно до закону, всі чоловіки у віці від 20 до 27 років, визнані придатними до стройової підготовки, і які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, — зобов'язані пройти службу в ЗСУ. Правда, частина з таких хлопців всіляко ухиляється від служби, створюючи додаткові головні болі воєнкомам. Саме тому указом президента термін пошуку нових строковиків був збільшений. У 2019-му весняний призов триватиме з 1 квітня по 30 червня, осінній — із 1 жовтня по 31 грудня.

Водночас, як запевняють у військкоматах, у зону проведення ООС новобранців не відправлятимуть. Вони будуть служити в ППД — пунктах постійної дислокації. Точніше у військових частинах — де вони й проходитимуть тренування. Призовники без вищої освіти — 18 місяців, а зі ступенем спеціаліста або магістра — 12 місяців.

Обов'язок пройти службу в армії прописаний у Конституції. Йдеться про статтю 65, яка зобов'язує "захищати Вітчизну, незалежність і територіальну цілісність України, поважати її державні символи". Однак щорічні проблеми з набором свідчать про те, що бажання служити в українців все менше.

"На рівні Кабінету міністрів ніхто не займається військово-патріотичною освітою молодих людей. Маю на увазі не національно-патріотичну, а саме військову — підвищувати у молоді почуття відповідальності перед Батьківщиною. На жаль, зараз складно сказати, хто саме за це відповідальний, адже у нас створюють міністерства, інші органи, а проблем із набором менше не стало", — пояснив OBOZREVATEL військовий експерт Олег Стариков.

Хто може не служити

Як зазначено вище, в законі є низка категорій людей, які можуть не проходити військову службу. Йдеться про тих призовників, які:

мають двоє і більше дітей, вагітну дружину або дитину-інваліда;

є єдиними годувальниками в сім'ї;

виховують маленьку дитину віком до 3-х років.

працюють поліцейськими, лікарями, викладачами, а також студенти, інші категорії.

З повним списком підстав для відстрочки можна ознайомитися тут.

ЗСУ

Важливо підкреслити, що офіційним приводом прийти до військкомату може бути лише повістка. Її вручає у руки особисто представник військкомату, а призовник, котрий її отримав, зобов'язаний розписатися. Потім він повинен прийти в зазначений час у військовий комісаріат за місцем проживання, пройти там медкомісію, яка і вирішить — придатний він до служби чи ні.

Як ухиляються призовники і порушують закон воєнкоми

У будь-яких інших випадках законних підстав карати за ухилення від служби немає. Крім того, воєнкоми не мають права виловлювати, зупиняти або затримувати молодих людей на вулицях чи в публічних місцях. За спроби невідомих допитувати на вулиці потрібно просто не реагувати, або викликати на місце поліцію. Огляд особистих речей або перевірку документів можуть здійснювати лише співробітники правоохоронних органів із зазначенням причини.

Водночас в Україні регулярно відбуваються скандали через спроби воєнкомів "ловити" молодих людей посеред вулиць. З найгучніших випадків — у жовтні 2017 року в Києві представники Шевченківського районного військкомату разом зі співробітниками Нацполіції влаштували облаву в нічному клубі Jugendhub, оскільки шукали призовників, які ухиляються від призову на військову службу.

А в жовтні 2018 року в Харкові чоловіки у військовій формі спробували затримати хлопця на вулиці. Між ними зав'язалася бійка, а поліцейський, який стояв поряд, просто ігнорував конфлікт. Правда, опісля місцевий військкомат визнав, що подібні ситуації є незаконними.

Варто зазначити, що у зв'язку зі щорічними призовами тисячі молодих хлопців "ламають голову" в пошуках способів "відкосити" від служби. Серед найпопулярніших: зміна місця фактичного проживання або заробітки за кордоном (найчастіше Польща або Чехія). Адже де-факто повістки приходять за місцем юридичної реєстрації, але якщо людина не живе там — знайти її стає складніше.

У цьому випадку комісаріат може звернутися на роботу до призовника, вимагаючи вручити йому повістку. Тут уже залежить від роботодавця.

ЗСУ

Відповідно до закону, за ухилення від воєнкомів можна отримати як штраф, так і реальний термін. За неявку у військкомат чекає штраф від 85 до 119 гривень, і 170-255 гривень — за повторне порушення (неявку).

Кримінальну відповідальність можна отримати в тому випадку, якщо поставивши підпис у повістці призовник прийшов у військкомат, пройшов медкомісію, був визнаний придатним до служби, а потім просто не з'явився на місце збору новобранців. За таке порушення загрожує від 2 до 5 років в'язниці. Щоправда, найчастіше за таке дають умовний термін.

На виборах можна не боятися

Важливо підкреслити, що на майбутніх виборах президента 31 березня не будуть забирати у військкомати.

По-перше, це незаконно. Виборча дільниця — не місце для перевірки особистих даних воєнкомом.

По-друге, весняний призов починається лише з 1 квітня, тому формально день голосування першого туру не потрапляє в призовний період.

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