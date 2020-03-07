Весняні канікули 2020: чи закриють школи і скільки будуть відпочивати учні

Шкільні канікули в Україні цієї весни можуть поміняти свій графік через епідемію грипу та коронавірусу.

Весняні канікули для школярів почнуться традиційно – в останній тиждень березня. Швидше за все, навчальні заклади по всій країні відправляться на відпочинок в понеділок, 23 березня, а 30 числа того ж місяця учні повернуться до занять.

Проте, ці дати носять рекомендаційний характер, а остаточне рішення про дату весняних канікул кожна школа має право приймати самостійно. Тому дати початку і кінця канікул в навчальних закладах можуть різнитися.

Крім того, школярів очікують два додаткових навчальних дня дня – це субота, 21 березня і неділя, 22 березня. Зате навесні будуть і бонусні вихідні – в квітні і травні. 18, 19 і 20 квітня через Великодню неділю очікуються три вихідних поспіль, а в травні довгих уїк-ендів буде аж два – з 1-го по 3 травня і з 9-го по 11 травня.

Нагадаємо, що через епідемію коронавірусу в світі, графік шкільних канікул в Україні може суттєво змінитися. Після того, як в Україні було зафіксований перший випадок захворювання COVID-19, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що школи по всій країні можуть бути тимчасово закриті в будь-який момент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом. Вірус виявили у жителя Чернівців, який напередодні з дружиною повернувся з Італії. OBOZREVATEL поділився ексклюзивними подробицями про перший випадок зараження коронавірусом в Україні.

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