У березні чекає максимальний мороз: кліматологиня попередила про аномалії весни в Україні

Березень 2020 року в Україні може стати холоднішим за норму і принести морози сильніші, ніж взимку.

Такий прогноз в інтерв'ю "Текстам" зробила кліматологиня, наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська.

За її словами, причина в аномальному підвищенны температури: оскільки тепло може затягнутися, пори року зрушаться. "Березень у нас може бути холоднішим за норму. Як не крути, але взимку у нас короткий день, ми охолоджуємося. Цей максимум охолодження тепер переважно припадає на березень", – попередила вона.

Кліматолог попередила про аномальний мороз навесні Народна правда

За словами кліматологині, зростає екстремальність погодних явищ. "Так, у Північній Америці після теплого літа настала досить сувора зима. Тобто, суттєві відхилення від норми можуть бути як в один, так і в інший бік", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Краківська заявила, що осінь у 2020 році, ймовірно, затягнеться аж до Нового року.

За прогнозами синоптиків, весна 2020 року в Україні прийде без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же принесе літню температуру.

Погода влітку 2020-го здивує українців невеликою спекою і короткочасними дощами.

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