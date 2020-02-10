Головна Новини
11 лютого • оновлено в 03:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У березні чекає максимальний мороз: кліматологиня попередила про аномалії весни в Україні

1.7т
Читати матеріал російською

Березень 2020 року в Україні може стати холоднішим за норму і принести морози сильніші, ніж взимку.

Такий прогноз в інтерв'ю "Текстам" зробила кліматологиня, наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська.

За її словами, причина в аномальному підвищенны температури: оскільки тепло може затягнутися, пори року зрушаться. "Березень у нас може бути холоднішим за норму. Як не крути, але взимку у нас короткий день, ми охолоджуємося. Цей максимум охолодження тепер переважно припадає на березень", – попередила вона.

Новини
Прийде "бабине літо": синоптик здивував прогнозом погоди на зиму-2020

Кліматолог попередила про аномальний мороз навесні

Кліматолог попередила про аномальний мороз навесні

Народна правда

За словами кліматологині, зростає екстремальність погодних явищ. "Так, у Північній Америці після теплого літа настала досить сувора зима. Тобто, суттєві відхилення від норми можуть бути як в один, так і в інший бік", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги