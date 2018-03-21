Весна знову за горами: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в середу, 21 березня, погоду визначатиме холодна, волога повітряна маса і атмосферні фронти.

Вночі та вранці в більшості областей очікується сніг, заметіль, у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській і Сумській областях - сильний сніг (в Приазов'ї мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь), вдень в Україні місцями невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в південних, центральних і східних областях пориви 15-20 м/с, вночі в Приазов'ї місцями 25-28 м/с.На дорогах ожеледиця.

У західних областях України місцями сніг, температура вночі -5 ...- 7°, вдень близько -1 ... + 1°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У Карпатах сніг, температура повітря вночі -5 ...- 7°, вдень 0 ... + 2°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с

На півночі України вночі сніг. Температура вночі -5 ...- 7°, вдень 0 ... + 2°. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

У центрі України сніг, температура вночі -5 ...- 7°, вдень близько -1 ... + 1°. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

На сході України дощ зі снігом, вночі -3 ...- 5°, вдень -1 ... + 1°. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

У південних областях України ясно, температура вночі -4 ...- 6°, вдень близько 0 ... + 2°. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

У Криму сніг; температура вночі -1 ... + 1°, вдень 0 ... + 2°. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

У Києві 21 березня вночі, вранці сніг, слабка хуртовина, вдень місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі -6 ...- 8° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні в квітні варто чекати снігу та прохолодних температур. Особливо холодно буде на початку наступного місяця.